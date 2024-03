Od marca widzowie mogą oglądać ósmy sezon "Hotelu Paradise", w którym nie brakuje emocji i dram. W tej odsłonie produkcja ustaliła nowe zasady. Po odpadnięciu na Rajskim Rozdaniu uczestnicy nie mają szansy powrotu do wietnamskiej willi. Droga do finału może więc okazać się niełatwym zadaniem. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek nowej edycji jest Luiza, która już prężnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno uczestniczka zdobyła się na szczere wyznanie na InstaStories. Opisała, jak udało jej się schudnąć. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise". Luiza na starych zdjęciach. "Całe życie borykałam się z zaburzeniami odżywiania"

Niedawno Luiza opublikowała na InstaStories metamorfozę swojej sylwetki. Uczestniczka "Hotelu Paradise" dodała do fotografii długi opis, w którym poinformowała, że udało jej się schudnąć 20 kg. Jej droga do wymarzonej figury nie była jednak łatwa. "Całe życie borykałam się z zaburzeniami odżywiania i kompulsywnym objadaniem na tle nerwowym. Większość życia byłam wyśmiewana za wagę, nawet w dorosłym życiu spotykały mnie teksty: "jakbyś schudła, byłabyś zaje...", "buźka ładna, ale ciało dramat". Miałam dni, że nie chciało mi się iść do pracy, bo się objadałam i czułam się z rana jak dynia" - pisała na InstaStories. Luiza zdradziła, co jest sekretem jej nowej figury. "Wzięłam się w garść, terapia, siłownia pięć razy w tygodniu (siłowo), 20 tysięcy kroków dziennie w pracy, diety pudełkowe, a potem sama już sobie gotowałam tak, żeby mieć 1500-1800 kcal dziennie" - dodała Luiza na InstaStories.

Luiza 'Hotel Paradise' Fot. @luiza.hotelparadise8 / Instagram

"Hotel Paradise". Ćwiczenia, terapia i dieta to nie wszystko. Luiza zdecydowała się na popularne zabiegi

Luiza wyjawiła na InstaStories, że przed wzięciem udziału w "Hotelu Paradise" zdecydowała się na zabiegi, które poprawiły wygląd jej nóg. "Robiłam też endermologię i liposukcję kawitacyjną" - pisała. Luiza jest niezwykle szczera, jeśli chodzi o jej wygląd. Jakiś czas temu uczestniczka poinformowała swoich obserwatorów, że w 2022 roku poprawiła nos w jednej z tureckich klinik. "Nie zamierzam się tego wypierać i kształtować fałszywych kanonów piękna, że taka się urodziłam" - czytaliśmy na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Luiza o montażu produkcji. Mówi o "eksperymencie społecznym"