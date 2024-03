Znany program "Love Island" niedawno wrócił na antenę. Emisja zaczęła się w marcu, a w show nie brakuje pierwszych afer i wyznań miłości. W roli prowadzącej bez zmian możemy oglądać Karolinę Gilon, która również odnalazła swoją drugą połówkę na wyspie. Niedawno wyjawiła, że spotyka się z Mateuszem Świerczyńskim. Widzowie "Love Island" dobrze go znają, ponieważ był uczestnikiem siódmej edycji programu. Gilon opowiada publicznie o swoim szczęściu. "Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie i będę wiedziała. Tak jest, wiem" - pisała Gilon na Instagramie. Czy uczestnikom również uda się znaleźć miłość? Za nami kolejny odcinek programu. Zobaczcie, co się wydarzyło.

REKLAMA

Zobacz wideo Bill i Sandra z "Love Never Lies" o mieszkaniu z eks. Tak żyją Paula z Kamilem

"Love Island". Jedna para opuściła program. Kogo wytypowali uczestnicy?

Odcinek nie rozpoczął się od najlepszych humorów u Islanderów. Dan postanowił porozmawiać z Emi, która stwierdziła, że ich relacja nie ma raczej przyszłości. Uczestniczka zaczęła zauważać u niego "czerwone flagi". - Ułożyłam sobie to wszystko w głowie i Dan nie jest tą osobą, z którą chciałabym być na ten moment w związku - mówiła uczestniczka. Dan nie krył rozczarowania. Uczestnicy twierdzili, że nigdy nie widzieli go w takim stanie. Później nadeszła noc i poranek, który zmienił wszystko. Uczestnicy zostali zaproszeni do Kręgu Ognia. Mieli wytypować najbardziej dopasowaną parę. Wybór padł na Asię i Rafała. Póżniej Islanderzy wskazali na osoby, które najmniej do siebie pasują. Nie wiedzieli, że ich wybór będzie miał ogromne konsekwencje. Wiki i Daniel uzyskali najwięcej głosów. Na komórki uczestników przyszła wiadomość, w której przeczytali, że wytypowani Islanderzy muszą opuścić program. Mieli 30 minut na spakowanie walizek.

"Love Island". Nowy uczestnik w willi. Namiesza?

Niedawno w willi pojawił się nowy uczestnik - Piotr. Islanderki nie kryły zainteresowania umięśnionym mężczyzną, który czekał na nie w ogrodzie. Najpierw uczestnik spotkał się z Darią. - Jest hot. Bardzo fajne to wrażenie z rana (...) Wszystko się zgadza - mówiła. Piotr zrobił jednak największe wrażenie na Asi. Od razu złapali wspólny język. - Piotrek dziesięć na dziesięć - mówiła. Rafał poczuł zagrożenie. Postanowił porozmawiać z Asią. - Podoba ci się? - wypytywał. - A co, zazdrosny jesteś? - odpowiedziała Asia. Myślicie, że panowie mają się czego obawiać? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Nowy uczestnik w willi. Widzowie porównują go do znanego sportowca. Mają z nim pewien problem

Piotr z 'Love Island' Fot. 'Love Island' / screenshot z programu