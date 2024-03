„Milionerzy" to bardzo popularny teleturniej telewizyjny, w którym od wielu lat w roli prowadzącego możemy oglądać Huberta Urbańskiego. Jakiś czas temu prezenter opowiedział w wywiadzie o zasadach, jakie panują w programie. - W momencie rozgrywki i procesu decyzyjnego nie mam informacji, która z odpowiedzi jest poprawna. Ta pojawia się w momencie, kiedy uczestnik decyduje się na konkretną opcję albo rezygnuje z dalszej gry – mówił. Za nami 710. Odcinek „Milionerów". Zobaczcie, jak poradził sobie uczestnik. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Plotek Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Pytanie za ćwierć miliona dla pana Jakuba Dominiaka

W 710. odcinku grę kontynuował matematyk i ekonomista, Jakub Dominiak. Uczestnik mieszka w Warszawie i pracuje jako likwidator szkód w firmie z ubezpieczeniami. Pan Jakub skończył poprzedni odcinek z kwotą 125 tys. zł. Teraz usłyszał pytanie za ćwierć miliona. - Jako przedstawiciel Niemiec w pogrzebie Józefa Piłsudskiego wziął udział ówczesny przewodniczący Reichstagu i ostatni premier Prus - przeczytał Hubert Urbański. Dla pana Jakuba przygotowano cztery warianty:

A. Adolf Hitler

B. Hermann Goering

C. Joseph Goebbels

D. Paul von Hindenburg

'Milionerzy' Fot. 'Milionerzy' / kadr z programu

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pan Jakub zastanawiał się nad odpowiedzią. Nie skorzystał z opcji kół ratunkowych i postanowił postawić wszystko na jedną kartę. - Ja zaryzykuję i powiem, że to był Adolf Hitler, ostatecznie - mówił. Hubert Urbański zwrócił się do partnerki uczestnika i zapytał, co sądzi o jego wyborze. - Zdaję się na Kubę - powiedziała. Chwilę później Hubert Urbański przeczytał odpowiedź na pytanie. Niestety, uczestnik podjął złą decyzję. Poprawna była odpowiedź B. Hermann Goering. Pan Jakub stracił szansę na dalszą grę. Wyszedł z programu z 40 tys. zł.

"Milionerzy". Nowy sezon zaskoczy wszystkich. "Dwie główne wygrane"

Widzowie mogą się szykować na wiele emocji w najnowszym sezonie „Milionerów". Niedawno jeden z uczestników zgarnął całą nagrodę. Był to pan Mateusz Żaboklicki z Warszawy. Następne odcinki również zapowiadają się niezwykle ciekawie. Produkcja uchyliła rąbka tajemnicy. "Nowy sezon to również aż dwie główne wygrane" - czytamy w zapowiedzi na oficjalnej stronie stacji. Czekacie? ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Wygrał milion. Co radzi nowemu milionerowi? "Może w tym kierunku coś zadziała"