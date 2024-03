Choć "Przyjaciółki" doczekały się już 23. sezonów, emocji w serialu Polsatu nie brakuje. Nowa odsłona słynnej produkcji z Małgorzatą Sochą, Magdaleną Stużyńską i Joanną Liszowską, która jest na antenie od kilku tygodni, skupia się m.in. na problemach zdrowotnych i małżeńskich Anki. Po tym jak Strzelecka została po wypadku samochodowym z kochankiem, przykuta do wózka inwalidzkiego, ciągle oddala się od Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski). Choć jej mąż robi wszystko co może, by zapewnić jej jak najlepszą opiekę, ona nie może zapomnieć mu, że przez niego ich syn stracił dziewczynę, Nur. Wkrótce małżonków czeka ważna wymiana zdań. W nowym - 269 - odcinku "Przyjaciółek" (emisja 21.03.2024 r. godz. 21:10), adwokat da Ance wolną rękę. Czy to koniec ich małżeństwa? Jeszcze wcześniej łudził się, że ją odzyska.

Nowy odcinek "Przyjaciółek". Co dalej z małżeństwem Pawła i Anki? Rozstaną się?

Przypomnijmy, że Paweł nie akceptował, że ich syn, wziął ślub z Nur, gdy groziła jej deportacja z Polski do Iranu. Pod koniec wcześniejszego sezonu, Strzelecki wręczył fikcyjnej synowej duże pieniądze w zamian za opuszczenie ich domu oraz wyjazd do Berlina. - Wystarczy, że przyjedziesz do Polski raz na pół roku. Za trzy lata dostaniesz prawo pobytu, rozwiedziecie się zdalnie. I Stasiek będzie wolny... - stwierdził. Nur poczuła się upokorzona przez teścia. Nie przyjęła pieniędzy i zniknęła bez słowa. Wtedy syn Pawła i Anki zdał sobie sprawę, że się w niej zakochał. Właśnie temat nieszczęśliwej miłości Stasia wraca do Strzeleckich jak bumerang. Po tym jak Anka kolejny raz nie da się przytulić Pawłowi, ten w nowym odcinku "Przyjaciółek" nie wytrzyma i da upust emocjom. Przypomni, że to nie on kierował samochodem, gdy zdarzył się wypadek, który przykuł Ankę do wózka inwalidzkiego.

Ty traktujesz mnie tak, jakbym zabił tę Nur i zakopał ją w ogrodzie. A to ona się nie odzywa. I to ty wsiadłaś do tego kabrioletu z tym przeterminowanym playboyem. Nie ja

- podsumuje Paweł w 269 odcinku "Przyjaciółek". Co na to Anka? Przyzna mu rację. "Wiem, cały czas o tym myślę. I każdego dnia żałuję. Zostaw mnie, chcę być sama" - powie, co sprowokuje adwokata do ważnej deklaracji. "No, to doszliśmy do ściany. Chcę żebyś wiedziała, że najpierw doprowadzę do tego, żebyś stanęła na swoich nogach. A potem jak chcesz, rozstaniemy się" - zapewni. Czy rzeczywiście tak będzie i wkrótce Anka i Paweł się rozwiodą? Czy Anka odzyska sprawność w nogach? Tego produkcja "Przyjaciółek" na razie nie zdradza.

Magdalena Stużyńska komentuje wątek Anki z "Przyjaciółek" na wózku inwalidzkim

Granie na wózku okazało się trudne dla Magdaleny Stużyńskiej. - Czy musiałam się do tego specjalnie przygotowywać? Był pan doktor Tarasewicz, który jest zawsze konsultantem w serialu, gdy są medyczne przypadki. Opowiedział mi, jak to może mniej więcej wyglądać, ale to trudne, kiedy tego bólu się fizycznie nie czuje przy każdym ruchu. Musiałam to sobie wyobrazić - opowiadała nam niedawno serialowa Anka. Jej nowy wątek do ostatniej chwili był tajemnicą. Gdy kręciła przed przerwą między sezonami scenę wypadku, nie zdawała sobie sprawy, jak dalej potoczą się losy jej postaci. - Dowiedziałam się o tym tuż przed rozpoczęciem sezonu. To, co się wydarzyło, rewiduje teraz całkowicie myślenie i podejście do związku Anki, Pawła i Miłosza pewnie też - przyznała aktorka. Czy małżonkowie się do siebie zbliżą? Przed wypadkiem Anka coraz bardziej zbliżała się do kolegi z pracy. - Na razie realizujemy siódmy odcinek i to nie jest takie oczywiste. Nie mogę niestety zdradzać większych szczegółów - dodała tajemniczo Stużyńska.

Magdalena Stużyńska na ramówce Polsatu wiosna 2024. Fot. Kapif.pl