Aneta i Robert Żuchowscy są dowodem na to, że znalezienie miłości w telewizji jest możliwe. Zakochani poznali się na planie szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od razu przypadli sobie do gustu. W ich przypadku telewizyjny eksperyment był strzałem w dziesiątkę. Żuchowscy doczekali się dwójki dzieci, Mieszka i Hani. Córka pary urodziła się jako skrajny wcześniak i lekarze długo walczyli o jej życie w szpitalu. Teraz cała rodzina Żuchowskich jest już w komplecie. Aneta i Robert z dziećmi niedawno przeprowadzili się do nowego domu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska nadaje z tarasu w nowym domu. "Bezcenne"

Aneta Żuchowska prężnie działa w mediach społecznościowych. Celebrytka może pochwalić się dużym gronem odbiorców na swoim profilu na Instagramie. To właśnie na tej platformie Aneta często publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Ostatnio podzieliła się z obserwatorami ważną informacją. Żuchowscy zmienili miejsce zamieszkania. "Pierwszy dzień, pierwsza noc w nowym domku już za nami" - napisała Aneta na InstaStories. Celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy. Pokazała obserwatorom miejsce w nowym domu, które najbardziej ją cieszy. Mowa o dużym tarasie. "Taki poranek. Z kawą na tarasie, a dzieciaki w ogrodzie - bezcenne. Miechu od rana lata ze zjeżdżalni do piaskownicy" - pisała Aneta na InstaStories. Później uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o tym, że jej syn uwielbia bawić się w nowym ogrodzie, dlatego od samego rana spędzają czas na świeżym powietrzu. Co sądzicie o nowym gniazdku Żuchowskich? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Nowy dom Anety i Roberta Żuchowskich Fot. @anet.zuchowska / Instagram

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska była z córką w szpitalu. "Wszystko w porządku"

Jakiś czas temu Aneta napisała na InstaStories, że musiała pojechać z córką Hanią do szpitala. Przypomnijmy, że dziewczynka urodziła się w czerwcu 2023 roku, ważąc zaledwie 700 gramów. Mała Hania spędziła w szpitalu kilka miesięcy. Do domu wróciła tuż przed Bożym Narodzeniem. Całe szczęście tym razem Aneta i jej pociecha wybrały się do placówki jedynie na wizytę kontrolną. Ze zdrowiem dziewczynki jest już wszystko dobrze. "Kończymy właśnie mleczko w szpitalu i do domku. Byliśmy na kontroli, szybko poszło, wszystko w porządku" - pisała Aneta. ZOBACZ TEŻ: Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują rocznicę ślubu. W tym miejscu się poznali