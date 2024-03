"Magia nagości" to nietypowy program, który skradł serca widzów w wielu krajach. W formacie występują uczestnicy, którzy szukają wymarzonej drugiej połówki. Zostają zaprezentowani w dość kontrowersyjny sposób. W każdym odcinku jedna osoba wybiera idealnego kandydata lub kandydatkę spośród sześciu bohaterów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że uczestnicy pokazują się całkowicie bez ubrań. Fani uwielbiają randkowe show. Jedna z bohaterek wyznała, że doświadczenie przerodziło się dla niej w koszmar.

"Magia nagości". Uczestniczka z Wielkiej Brytanii żałuje udziału w programie. Wyznała, jak została potraktowana

Tiktokerka i cosplayerka o pseudonimie Fi postanowiła podjąć temat "Magii nagości". Opowiedziała o swoim doświadczeniu w mediach społecznościowych, a także w wywiadzie dla "The Sun". Podkreśliła, że nie została dobrze potraktowana na planie. Ma bardzo złe wspomnienia z występu w show. Wyznała, że producenci zmusili ją do noszenia przebrania cosplayowego podczas nagrań (cosplay to artystyczne hobby, polegające na przebieraniu się i wcielaniu w fikcyjne postacie). Nie czuła się z tym dobrze. To jednak nie wszystko. Fi zdradziła, że montaż odcinka bardzo ją zawiódł. Producenci wycięli niektóre jej wypowiedzi, przez co mogła zostać inaczej odebrana przez widzów. Kobieta była rozczarowana, gdy pominięte zostały kwestie samoakceptacji, o których mówiła. Całość odbiła się negatywnie na jej działalności w sieci.

Czy żałuję? Tak. Widziałam ten odcinek i jestem obrzydzona. Jestem obrzydzona całym tym doświadczeniem, czułam się jak "kucyk pokazowy". Ludzie komentowali mój wygląd internecie, tylko po to, żeby powiedzieć mi, że obrzydliwie wyglądam

- mówiła załamana uczestniczka "Magii nagości" na filmiku na TikToku. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Magia nagości". Jeden z uczestników zdradził sekrety produkcji. Wyznał, ile zarobił

Jeden z uczestników również wypowiedział się na temat produkcji. Na swoim profilu na TikToku zdradził, jak wygląda program "od kuchni". Okazało się, że bohaterowie dostają darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie nagrań do odcinków. Conzo dodał, że w jego przypadku zupełnie nie było problemu ze wstydem. Podjął również temat zarobków. Tiktoker rozwiał wszelkie wątpliwości widzów mówiąc, że za udział w randkowym show nie zarobił ani grosza.