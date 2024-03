Anna Derbiszewska zdobyła popularność w programie "Rolnik szuka żony". Rolniczka postanowiła dać szansę randkowemu show i szukać idealnego kandydata na partnera. Niedługo później trafiła na Jakuba, który początkowo nie zrobił na niej wrażenia. Z czasem okazało się, że ta dwójka pasuje do siebie idealnie. Po jakimś czasie para postanowiła się zaręczyć. Obecnie zakochani oczekują swojego pierwszego dziecka. Ostatnio Derbiszewska wyznała, że ma kolejny powód do świętowania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ania w mocnym wyznaniu

"Rolnik szuka żony". Anna Derbiszewska świętuje ważną rocznicę. Podzieliła się nią z fanami

Okazało się, że Anna i Jakub w połowie marca 2024 obchodzą ważną rocznicę. Bohaterowie programu "Rolnik szuka żony" dokładnie rok wcześniej zaczęli swoją przygodę z produkcją. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się tą informacją. "Tu wszystko się zaczęło. Dokładnie rok temu na wiosnę. A dziś każdy nowy dzień z nim jest kwitnący" - podkreśliła, słodząc swojemu ukochanemu. Postanowiła skierować również kilka słów do osób, które nie wierzą w to, że wraz z Jakubem poznali się w randkowym show. Napisała uzupełnienie swoich wcześniejszych słów. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dla zainteresowanych - nie znaliśmy się przed programem. Bez paniki proszę i wymyślania. Wizytówki były puszczane raczej o tej porze: mniej więcej pod święta wielkanocne. To miałam na myśli - wtedy rozpoczęła się nasza przygoda z "Rolnikiem". Moja osoba była puszczona w wizytówce, a Kuba mnie dzięki temu zauważył

- stwierdziła Anna Derbiszewska na profilu na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Anna Derbiszewska pilnuje swojej prywatności w ciąży. Nie zdradza wszystkich szczegółów

Pierwsze dziecko Anny i Jakuba z programu "Rolnik szuka żony" wkrótce przyjdzie na świat. Uczestnicy randkowego show co jakiś czas zdradzają więcej szczegółów. Derbiszewska stara się jednak zachować pewne informacje tylko dla siebie. W ostatnim czasie postanowił postawić granicę na profilu w mediach społecznościowych. "Nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę pokazywać [dziecko -red.]. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, mimo że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a czego nie chcemy pokazywać ludziom" - zdradziła niedawno. Informacje, którymi chętnie się podzieliła, znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ania pokazała, co dostała na Dzień Kobiet. Ktoś tu się postarał. "Taka niespodzianka z rana"