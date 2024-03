"Ślub od pierwszego wejrzenia" to dosyć interesujący format, który łączy węzłem małżeńskim dwie zupełnie obce osoby. Kolejne edycje udowadniały, że program ma poważne problemy na poziomie doboru i weryfikacji uczestników. Częściej niż szczęśliwe małżeństwa trafiały się nieszczęśliwe i krótkie związki. Raz na jakiś czas w programie pojawia się para, której udaje się przezwyciężyć wszystkie trudności i zbudować coś naprawdę trwałego. Tak było w przypadku Anity i Adriana, którzy właśnie obchodzą szóstą rocznicę ślubu! Z tej okazji była uczestniczka wrzuciła wyjątkowy wpis. Więcej zdjęć pary znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian świętują szóstą rocznicę ślubu

Na fotografii widzimy elegancko ubranych zakochanych. Adrian wręcza małżonce pokaźny bukiet czerwonych róż. Nie brakuje czułości. Do zdjęcia Anita dodała poruszający wpis podsumowujący te wspólne lata. "To właśnie sześć lat temu, mniej więcej o tej godzinie, dwoje zupełnie obcych sobie ludzi, zobaczyło się po raz pierwszy i postanowiło przyrzec sobie, że zrobią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. (...) Po tych latach wiem, że spełniliśmy to, co sobie obiecaliśmy, a w zamian otrzymaliśmy więcej, niż mogliśmy sobie wymarzyć" - pisała. W komentarzach zaroiło się od gratulacji wiernych fanów. "Kochani, waszą historię mam wrażenie, śledziła cała Polska. Środowe ranki w pracy były wymianą spostrzeżeń po emisji odcinka, czy wasz związek się uda. Tak jak zakładaliśmy, udał się. Dużo miłości dla was na kolejne lata" - pisała jedna z internautek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita chciałaby zmienić coś w swoim związku?

W tym samym wpisie Anita zdradziła, że rocznicę ślubu spędza bez Adriana, ponieważ musiał pilnie wyjechać do rodziny. Jak sama przyznała, nie jest to żadnym problemem, ponieważ przed nimi jeszcze mnóstwo wyjątkowych okazji do świętowania. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała również, że nie żałuje żadnej decyzji podjętej w programie. "Gdybym mogła coś zmienić... Zrobiłabym dokładnie to samo. Można to nazywać, jak się chce - przeznaczenie, przypadek, ale wierzę w to, że gdzieś tam w gwiazdach, po prostu było pisane żeby się spotkać" - tłumaczyła. Kibicowaliście Adrianowi i Anicie? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura dodała nowe zdjęcie. Fani patrzą na jeden szczegół

Adrian i Anita z dziećmi 'ŚOPW'. Adrian i Anita świętują szóstą rocznicę ślubu! 'Gdybym mogła coś zmienić...' Fot. @anitaczylija/ Instagram