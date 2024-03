Od marca widzowie mogą oglądać kolejną edycję programu "Love Island. Wyspa miłości". W rolę prowadzącej znowu wcieliła się niezastąpiona Karolina Gilon. Fani długo nie mogli się doczekać nowej odsłony randkowego show. Póki co, w produkcji nie brakuje emocji. Ostatnio temperaturę podniósł nowy uczestnik, który zwrócił uwagę bohaterek. Teraz wyszło na jaw, że to nie koniec niespodzianek. Na rajskiej wyspie pojawi się ktoś jeszcze. Znacie go z "Tańca z gwiazdami".

"Love Island". Rafał Maserak pojawi się w programie! Juror "Tańca z gwiazdami" opowiedział, w jakim celu przyjechał na rajską wyspę

Za nami trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami". Wyszło na jaw, że jeden z jurorów niedawno odwiedził rajską wyspę! Którego gwiazdora wkrótce zobaczymy w programie "Love Island"? Będzie to Rafał Maserak. W rozmowie z Pomponikiem tancerz zdradził, w jakim celu wybrał się do randkowego show. Był bardzo zadowolony. - Szaleństwo. Tam naprawdę dzieją się takie rzeczy, że to trzeba oglądać. Tyle jest materiału, że ja nie wiem, co oni wybiorą. Ale było fantastycznie. Przede wszystkim pogoda była super i panowie, którzy myśleli, że... jestem tancerką, a byłem tancerzem - zdradził w rozmowie. Podkreślił, że uczestnicy kompletnie się go nie spodziewali. Będziecie oglądać?

Oni byli w szoku. Nie wiedzieli, po co ja się tam znalazłem, ale później się rozkręcili i było naprawdę wesoło. Starałem się dać im taką fajną energię i wydaje mi się, że im przekazałem, ale to, co się wydarzyło, to musicie obejrzeć. Widać, że jest tam gorąco

- mówił Rafał Maserak w rozmowie z Pomponikiem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Rafał Maserak 'Taniec z Gwiazdami'. Jakim jurorem będzie Maserak? Padła jasna deklaracja. Fot. @KAPiF.pl

"Love Island". Nowy uczestnik już namieszał? Co na to bohaterki programu?

Piotr jest nowym uczestnikiem "Love Island. Wyspy miłości". Jego wejście od dawna było zapowiadane przez producentów. Daria była zachwycona bohaterem. Wybrała się z nim na randkę. - Jest hot. Bardzo fajne to wrażenie z rana (...) Wszystko się zgadza - zdradziła od razu. Piotr przypadł do gustu również Asi, która pokusiła się o stwierdzenie, że jest "dziesięć na dziesięć". Czyżby Rafał był zazdrosny? Od razu zareagował na słowa kobiety. - Podoba ci się? - chciał koniecznie wiedzieć. Odpowiedź Asi i więcej szczegółów na temat nowego uczestnika znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Jeden z uczestników miał poważne kłopoty z prawem? "Niezwłocznie podejmiemy działania"