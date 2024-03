Program "Chłopaki do wzięcia" doczekał się już 24. sezonów i mimo upływu lat nadal nie traci na popularności. Pierwszy odcinek show wyemitowano w 2012 roku. Bohaterami formatu są samotni mężczyźni z małych miasteczek i wsi, którzy poszukują miłości. Z czasem w programie zaczęły pojawiać się także silne kobiece bohaterki, również próbujące odnaleźć drugą połówkę, takie jak np. Karina Koch. Z pewnością siostra Stefana jest jedną z najbardziej barwnych postaci w programie. Wraz z upływem lat części bohaterów udało się spełnić marzenie o wielkiej miłości, a pozostali mimo wielu prób nadal jej poszukują. Pamiętacie Adama i Macieja, braci bliźniaków z Malborka? Jeden z nich radykalnie zmienił swoje życie. Zobaczcie, co u niego słychać.

"Chłopaki do wzięcia". Adam o przemianie brata. "Chłopak, a chciał wyglądać jak dziewczyna"

Adam i Maciej tak jak pozostali bohaterowie "Chłopaków do wzięcia" zgłosili się do programu, aby uporać się z uporczywą samotnością. Adam szukał partnerki, która miała spełniać jeden podstawowy warunek. - Dziewczyna musi być ładna, bo ja później muszę z nią dzieci mieć, to żeby dzieci też były ładne - podkreślał w programie. Jego brat bliźniak Maciej, który przedstawiał się jako Alex, był łudząco podobny do brata, ale wyróżniał się strojem. Zakładał kreacje uznawane społecznie za kobiece i lubił się malować. Tłumaczył, że to jego sposób na zwrócenie na siebie uwagi i przyciągnięcie odpowiedniej partnerki. - Muszę być inny, żeby dziewczyny zwracały na mnie uwagę - podkreślał. Adam w programie opowiedział o ewolucji stylu jego brata. Wyznał, że sam był bardzo zdziwiony kierunkiem, który obrał Maciej.

Mój brat zmieniał się po troszeczku. Najpierw wybrał styl emo, potem pomału zapuszczał włosy, zaczął się zmieniać, ubierać się inaczej i to dla mnie było trochę szokujące… Chłopak, a chciał wyglądać jak dziewczyna - wspominał w programie Adam.

'Chłopaki do wzięcia'. Alex fot. screen Polsat Go

"Chłopaki do wzięcia". Co dziś słychać u Macieja? Dziś jest już Alexandrą