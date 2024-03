Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Polsatu. Wszystko za sprawą naprawdę udanego castingu, który przyciągnął na parkiet znane nazwiska. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Maffashion, Dagmara Kaźmierska i Filip Chajzer. W trzecim odcinku pary tańczyły w rytm największych przebojów Abby. Po występie Roxie doszło do ostrej wymiany zdań między Ewą Kasprzyk a Iwoną Pavlović. O co poszło? Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz o fochach i awanturach na treningach do "Tańca z Gwiazdami". "Czasami coś nie idzie"

"Taniec z gwiazdami". Kasprzyk o zębach Pavlović. "No chyba nie wszystkie swoje"

Taniec Roksany Węgiel zachwycił wszystkich jurorów. Młoda piosenkarka zebrała komplet punktów - O jejku, nie mogę oddychać. Roksana. Powiem ci, cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi w tej chwili wszystkie opadły - zaczęła Pavlović. - No chyba nie wszystkie - wtrąciła się Kasprzyk. Później głos oddano aktorce, która zaczęła wychwalać taniec Węgiel. - To jest tak, jakby Josephine Baker słuchajcie ożyła. Jakbym widziała jej taniec, w którym ona porywała(...). Wtedy w dyskusje włączyła się poirytowana Pavlović. - A masz swoje oczy wszystkie, czy nie? Czy jakieś sztuczne masz? Zdezorientowana Kasprzyk nie wiedziała, co się dzieje. - Ale nie rozumiem takich wiesz... - zaczęła. Pavlović szybko pożałowała tego, co powiedziała i dodała - żartuję, to tylko uszczypliwość. Czy jurorki będą musiały spotkać się za kulisami?

Roksana Węgiel 'TzG'. Po występie Roxie jurorki poszły na ogień. Kasprzyk o zębach Pavlović. Odgryzła się. Fot. KAPiF.pl

"Taniec z gwiazdami". Anita Sokołowska zachwyciła po raz kolejny

Nie od dziś wiadomo, że Anita Sokołowska od wielu lat była namawiana od udziału w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka zawsze miała na głowie ważniejsze sprawy. Kiedy zdecydowała zakończyć się przygodę z "Przyjaciółkami", stacja ponowiła swoje zaproszenie. Tym razem Sokołowska zdecydowała się na udział w programie. Fani od początku wiedzieli, że gwiazda zachwyci na parkiecie. W każdym odcinku Sokołowska zbiera wysokie noty. Nie inaczej było i tym razem. Wraz z Jackiem Jeschke zdobyli 35 punktów.

