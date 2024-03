Sylwia Bomba dała się poznać w programie rozrywkowym "Gogglebox. Przed telewizorem". Dała się poznać jako kobieta z pazurem, która nie stroni od mocnych komentarzy. Udział w show przełożył się na jej popularność w mediach społecznościowych. W sieci śledzi ją ponad 900 tysięcy osób. Bomba często wrzuca materiały z życia prywatnego na swój profil na Instagramie. W postach nie brakuje ujęć z pięcioletnią córką. Ostatnio Bomba wstawiła nietypowe nagranie. Fanom się to nie spodobało.

Sylwia Bomba znana z "Gogglebox" przebrała pięcioletnią córkę za dorosłą kobietę. Fani są oburzeni. W komentarzach nie brakowało hejtu

Sylwia Bomba jest mamą pięcioletniej Antosi. Dziewczynkę często można zauważyć na filmikach, które jej mama wrzuca do mediów społecznościowych. Ostatnio na profilu uczestniczki znanego show pojawił się materiał reklamowy, w którym wzięło udział jej dziecko. Pięciolatka została przebrana za dorosłą kobietę - miała szpilki, perukę, biżuterię i różową marynarkę. Bomba inscenizowała wyjście do salonu kosmetycznego. "Nic nie sprawia takiej radości jak zabawa w dorosłą mamę. Wizyta w salonie kosmetycznym dla małej damy to prawdziwa przygoda! (...) - tak podpisała nagranie. Fani jednak byli innego zdania. Choć niektórzy komentujący byli zachwyceni filmikiem, znaczna część nie kryła oburzenia. "Ja jestem za tym, by lepiej dziecku książki kupować i uczyć języków, niż uczyć być księżniczką ze szponami i różowym plastikiem", "Żal dziewczynki", "Ciężko na to patrzeć. Czy ty naprawdę nie widzisz, jaką krzywdę temu dziecku robisz", "Masakra! To jest dziecko, a nie marionetka!" - pisali w sekcji komentarzy. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, gdy Sylwia Bomba naraziła się fanom. Kiedyś została skrytykowana za nagranie płaczącej córki

Nie jest to pierwszy raz, gdy fani skrytykowali działania Sylwii Bomby. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" jakiś czas temu wrzuciła film z płaczącą Antosią. Podpisała, że to reakcja dziewczynki na fakt, że "ktoś zjadł jej ulubione jedzenie". Internauci od razu zareagowali. Zwrócili uwagę na zachowanie matki. "Emocje dziecka są ważne i powinny zostawać między rodzicem a dzieckiem. Takie trudne chwile, to dla nas błahostka, ale dla dzieci są bardzo ważne. Wyśmiewanie problemu dziecka, nagrywanie go w trudnych emocjach i stresie nie jest ok!" - napisała jedna z komentujących. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Sylwia Bomba spędziła urodziny w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu. Cena szokuje

