To już 15. edycja programu "Mam talent!". Za nami kolejny odcinek najnowszej odsłony słynnego programu. W tym sezonie fani mogą zaobserwować pewne zmiany. Przede wszystkim, nie sposób nie zauważyć nowego składu jurorów. Na fotelu jak zwykle zasiadła Agnieszka Chylińska. Obok niej pojawili się: Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Choć nowy sezon liczy dopiero kilka odcinków, emocji nie brakuje. Po raz kolejny jedna z uczestniczek otrzymała złoty przycisk. Fani wyrazili jednak swoją dezaprobatę.

"Mam talent!". Uczestniczka z psem zdobyła złoty przycisk. Co na to fani? Nie są zachwyceni

W najnowszym odcinku jedną z uczestniczek była Alicja. Towarzyszył jej pupil o imieniu Muza. Kobieta wraz z psem zaprezentowała wiele sztuczek i specjalny układ, który wymagał intensywnej tresury. Jurorzy byli zachwyceni występem duetu. Gdy przyszła pora na głosowanie, doszło do niespodziewanej sytuacji. Agnieszka Woźniak-Starak, która jest współprowadzącą, postanowiła nacisnąć złoty przycisk. Jak się później okazało, nie każdy fan uważał, że uczestniczka i jej pupil zasłużyli na to wyróżnienie. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "Program "Mam talent!" schodzi na psy", "Poważnie? Złoty przycisk, bo piesek poskakał? Z całym szacunkiem do zwierząt, ale nie", "Chyba najgorzej wykorzystany złoty przycisk w jakiejkolwiek edycji", "Porażka" - czytamy w mediach społecznościowych. Choć pojawiły się również pozytywne głosy, nie da się ukryć, że to krytyka była znacznie głośniejsza. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Mam talent!". To nie pierwszy złoty przycisk w tej edycji. Zdobył go młody uczestnik

Nie jest to pierwszy złoty przycisk w 15. edycji "Mam talent!". Wcześniej nacisnęła go już Agnieszka Chylińska. Zachwycił ją nastoletni uczestnik, który wykonywał piosenkę dla swojej mamy. 14-letni Bartek wyróżnił się wielką wrażliwością. - Na zewnątrz jestem jak kamień, ale w środku jestem jak kwiatek, który się rozsypuje - powiedział na scenie. Podczas jego występu polały się łzy. Piosenkarka nie miała wątpliwości, że chłopak ma ogromny talent. Więcej na temat jego występu przeczytacie TUTAJ.