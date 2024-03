"Twoja twarz brzmi znajomo" od lat cieszy się dużą widownią, dzięki czemu na antenie możemy oglądać już 20. edycję formatu. W jubileuszowej odsłonie show występują najlepsi uczestnicy z poprzednich edycji. Tym samym do walki o główną nagrodę stają: Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski, Stefano Terrazino, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz, Mateusz Ziółko, Barbara Kurdej-Szatan i Aleksandra Szwed. Ostatnia wymieniona uczestniczka w drugim odcinku jubileuszowej edycji przeszła na tyle spektakularną przemianę, że całkowicie rozłożyła jury i widzów na łopatki.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Aleksandra Szwed rozbiła bank. Wcieliła się w Cesarię Évorę

Aleksandra Szwed wcieliła się w Cesarie Evorę - śpiewaczke z wyspy São Vicente należącej do Republiki Zielonego Przylądka. Aktorka wykonała utwór trudny i emocjonalny utwór "Besame Mucho". Brawurowym wykonaniem Szwed zachwycił się przede wszystkim Piotr Gąsowski. - Wyszłaś jak Évora, z charyzmą jak Évora, z ruchem jak Évora. Byłaś kochaną starszą panią, niedoskonale śpiewającą (specjalnie niedoskonale śpiewającą), która śpiewa pięknie, ale nie przez wielkie 'ś'. To jest skupione, to jest mądre, to jest inteligentne, to jest wzruszające. I za to ci serdecznie dziękuję - mówił juror.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie zachwyceni Aleksandrą Szwed w roli Cesarii Évory

Aleksandra Szwed swoją kreacją Évory wykonującej "Besame Mucho" wygrała drugi odcinek jubileuszowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Zachwyt jurorów podzielili także widzowie. We wpisach pod wykonaniem aktorki czytamy same zachwyty. "Cudny klimat oraz oddanie tego smutku, Ola świetnie odtworzyła Cesarię Évorę. Zasłużone zwycięstwo!", "Byłam na koncercie Cesarii Évory, bosonogiej divy, we Wrocławiu. Niezapomniane przeżycie. Aleksandra Szwed fenomenalnie oddała klimat i wykonanie. Gratulacje", "Ja p****zielę... Nie poznałabym się, że to Évora, gdybym usłyszała w radio... Zapiera dech w piersiach" - czytamy w komentarzach na YouTubie. Oglądacie jubileuszową edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"?

