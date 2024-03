Popularny program "Love Island" wrócił na antenę w marcu. W roli prowadzącej niezmiennie możemy oglądać Karolinę Gilon, która od początku zdobyła sympatię widzów. Co ciekawe, celebrytka także poznała swoją drugą połówkę w programie. Niedawno ujawniła, że spotyka się z Mateuszem Świerczyńskim, który był uczestnikiem siódmej edycji "Love Island". Gilon nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa. - "Jedno spotkanie nagle zmieniło podejście do siebie. Zaiskrzyło i pyk... otworzyliśmy oczy i zwariowaliśmy na swoim punkcie" - pisała na InstaStories. Czy uczestnicy programu również będą mieć takie szczęście i odnajdą miłość w formacie? Zobaczcie, co działo się w najnowszym odcinku. Emocji nie brakowało.

"Love Island". Piotr poszedł na randkę z uczestniczkami. "Bardzo fajne to wrażenie z rana"

W najnowszym odcinku programu "Love Island" na ekranie pojawił się nowy uczestnik, Piotr Kowalczyk. Nie była to dla nikogo niespodzianka, ponieważ już kilka razy zapowiadano jego wejście do willi. W tym odcinku w końcu się pojawił. Na poranną randkę z Piotrem jako pierwsza poszła Daria. Była pod wrażeniem nowego mieszkańca. - Jest hot. Bardzo fajne to wrażenie z rana (...) Wszystko się zgadza - mówiła. Piotr opowiedział o sobie. Jak się okazuje, pracuje jako trener personalny. Wielokrotnie brał udział w pokazach kulturystycznych, a w związkach bardzo ceni sobie bliskość. Nowy Islander porozmawiał z Asią. Od razu złapali wspólny język. Asia była pod ogromnym wrażeniem. - Piotrek dziesięć na dziesięć - powiedziała. Rafał poczuł ukłucie zazdrości. Od razu wziął Asię na rozmowę. - Podoba ci się? - wypytywał. - A co, zazdrosny jesteś? - odpowiedziała mu. Na koniec rozmowy uczestnicy namiętnie się pocałowali. Myślicie, że Rafał ma się czego obawiać?

"Love Island". Padło ważne wyznanie. Uczestnik użył nietypowych słów

Znalezienie miłości w programie "Love Island" jest naprawdę możliwe. Przykładem są Igor i Magda, którzy wzięli udział w drugiej edycji show. Zakochani do dziś tworzą udaną relację. W ostatnich odcinkach programu również zaczęło iskrzyć między uczestnikami. Adrian postanowił opowiedzieć o swoich uczuciach Wiktorii. Padło pierwsze wyznanie. - Byłem zbyt dużym harpaganem przez te jakieś dni, chciałem tutaj, nie wiem, robić za jakiegoś wujka wielkiego, uśmiechniętego, w fajną grę się bawić, ale ja się zakochałem w międzyczasie. No nie zakochałem się, tylko po prostu mega za***ałem się w tobie, rozumiesz? Przyznaję się do tego. Ja ciebie kocham. Kocham nie, ale po prostu mam już takie uczucie mocne - tłumaczył. Co sądzicie o takim wyznaniu? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Daniel podpadł widzom. Skandaliczne słowa o Oliwii. "Ciałko ładne, ale zero mięśnia"