6 marca program "Nasz nowy dom" powrócił do Polsatu. Jaki czas temu format przeszedł niemałą rewolucję. Przez wiele lat prowadziła go Katarzyna Dowbor. Edward Miszczak podjął jednak decyzję o radykalnych zmianach i prezenterka pożegnała się z programem. Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska, która dobrze radzi sobie w roli prowadzącej. W najnowszym odcinku wyruszyła z ekipą do kolejnej rodziny. Widzowie Polsatu mieli okazję poznać 35-letnią Magdę. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ma więcej pracy w "Nasz nowy dom". Mówi o trudnych wyzwaniach. "Zemdlałam"

"Nasz nowy dom". 35-letnia Magda odeszła od partnera. Ekipa wyremontowała jej dom

W najnowszym odcinku programu "Nasz nowy dom" widzowie poznali 35-letnią Magdę, która jest matką dwójki dzieci - pięcioletniego Borysa i trzyletniej Zorii. Jakiś czas temu kobieta postanowiła odejść od partnera. Jak wyznała, nie otrzymywała od niego wsparcia. Stwierdziła, że sama poradzi sobie z wychowaniem dzieci i remontem domu, na który wzięła kredyt. To wymagające wyzwanie okazało się zbyt trudne dla 35-latki. Warunki, w jakich żyła z dziećmi, pozostawiały wiele do życzenia. W domu było bardzo zimno, a większość pomieszczeń nie nadawała się do użytku. Kobieta bała się, że może stracić dzieci. Elżbieta Romanowska postanowiła pomóc Magdzie. Remont trwał pięć dni. 35-latka wróciła do odnowionego domu i nie kryła wzruszenia. Była zachwycona metamorfozą i bardzo cieszyła się, że jej dzieci nie będą musiały wstydzić się tego, gdzie mieszkają. Widzowie nie podzielili entuzjazmu kobiety. Mieli pewne zastrzeżenia w komentarzach.

"Nasz nowy dom". Internauci komentują metamorfozę. "Czy to na pewno bezpieczne?"

Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiły się filmiki z efektem remontu domu Magdy. Widzowie skrytykowali metamorfozę. Ich uwagę zwrócił fakt, że telewizor znajduje się zbyt bardzo blisko kominka. "Nie spali się, nie stopi się, nie nagrzeje? Czy to na pewno bezpieczne?" - czytamy pod postem. Widzowie skomentowali także drabinę, po której rodzina może wejść na antresolę. Ich zdaniem nie jest ona odpowiednia dla dzieci. "Ta drabina to porażka. Wygląda jak w blokach na ostatnim piętrze, przeciwpożarowa", "Przy małych dzieciach ta drabina jest mega niebezpieczna" - pisali w komentarzach. Internauci zastanawiali się także, gdzie są szafy. Nie było ich widać w programie. "Brak przedpokoju i szaf", "A gdzie jakieś szafy na ubrania są, bo nie zauważyłam?", "Miałam takie wrażenie, że zabrakło kasy i wszystko poszło po taniości" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Rodzice chorej czterolatki dostali szansę na godne życie

Nowy dom Magdy Fot. @nasznowydom / Instagram