Najnowszy sezon "Hotelu Paradise" cieszy się dużą popularnością. Widzowie ponownie mogą oglądać Klaudię El Dursi w roli prowadzącej. Atmosfera w wietnamskiej willi robi się coraz gęstsza. Za nami pierwsze afery i krwawe Rajskie Rozdanie. Jedną z uczestniczek najnowszej edycji jest Luiza, która prężnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie uzyskała już ponad 19 tysięcy obserwujących. Luiza w przeszłości przeszła operację nosa. Jak wyglądała przed metamorfozą?

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Wiktoria Gąsior oskarża koleżankę z programu o pomówienia i zapowiada walkę prawną

"Hotel Paradise". Luiza na starych zdjęciach. Poznajecie?

Luiza nie zamierza ukrywać zmian w swojej urodzie. Uczestniczka "Hotelu Paradise" wyznała na InstaStories, że 30 września 2022 roku poprawiła nos w jednej z tureckich klinik. Wyjaśniła powód swojej decyzji. "Życie ma się tylko jedno i trzeba z niego brać garściami, stawiać na najlepszą wersję siebie - w swoim własnym, a nie innych ludzi postrzeganiu. A kiedy lubimy się fizycznie, wpływa to też pozytywnie na nasz umysł. Nie zamierzam się tego wypierać i kształtować fałszywych kanonów piękna, że taka się urodziłam" - pisała na InstaStories. Przeglądając profil Luizy, dokopaliśmy się do jej starych fotografii przed operacją nosa. Bardzo się zmieniła? Po więcej zdjęć Luizy z "Hotelu Paradise" zapraszamy do galerii na górze strony.

Luiza z 'Hotelu Paradise' Fot. @luiza.hotelparadise8 / Instagram

"Hotel Paradise". Luiza o montażu w produkcji. "To telewizja, jedni będą nas kochać, drudzy nienawidzić"

Luiza pozostaje w kontakcie z obserwatorami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno odpowiadała na ich pytania. Jedno z nich dotyczyło montażu w "Hotelu Paradise". Luiza podzieliła się swoją opinią na ten temat. "Wszystko w odcinku jest według mnie tak ujęte, abyśmy dostarczali (widzom - red.) jak najwięcej skrajnych emocji i zachęcali do dyskusji. To telewizja, jedni będą nas kochać, drudzy nienawidzić, a zaraz i tak o nas zapomną. Ale nie urywam, że to dla mnie mocny eksperyment społeczny" - pisała na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Martyna na starych zdjęciach. Tak wyglądała bez tlenionego blondu i diamentów na zębach