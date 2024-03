Klaudię mieliśmy okazję poznać w trakcie dziewiątej edycji hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Wówczas młoda kobieta została jedną z kandydatek Tomasza, które zawitały na jego gospodarstwie. Mężczyzna miał za sobą pewne doświadczenia. Był w siedmioletnim związku i miał dwójkę dzieci. Marzył o tym, by zacząć wszystko od nowa. Być może właśnie dlatego nie przeszkadzał mu fakt, że Klaudia, zgłaszając się do programu była w ciąży. Jak wiadomo, drogi tej dwójki szybko się rozeszły. Tomasz związał się z Justyną, a Klaudia skupiła się na macierzyństwie. Co dziś u niej słychać? Ostatnio wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej.

"Rolnik szuka żony". Klaudia w odważnej sesji. Takiej jej nie widzieliście

Choć przygoda Klaudii z telewizją nie potrwała zbyt długo, to kobieta nie daje o sobie zapomnieć. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, a od czasu do czasu zdarza jej się nawet udzielić jakiegoś wywiadu czy wypowiedzi publicznej. - Mój udział w programie był jednocześnie właśnie apelem do osób w podobnej sytuacji do mojej. To, że jesteś w ciąży, że jesteś sama, nie oznacza, że masz się zamknąć na ludzi. Chciałam powiedzieć dziewczynom: wyjdźmy z domu, pokażmy się, każdy ma prawo znaleźć partnera na całe życie - mówiła niegdyś w rozmowie z serwisem Plejada. Ostatnio na Instagramie Klaudii pojawiły się nowe i dość odważne ujęcia. Na jednym z nich kobieta pozuje w koronkowym body z bukietem kwiatów, a na drugim pojawia się topless, zasłaniając się jedynie rośliną. Trzeba przyznać, że takie ujęcia na jej profilu to rzadkość. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Klaudia wspomina udział w programie. Tego się nie spodziewała

Jak Klaudia wspomina udział w programie? W rozmowie z Plejadą wyznała, że nie żałuje zgłoszenia się do telewizji, jednak kompletnie nie spodziewała się tego, jak ogromna fala krytyki może na nią spaść. - To jest miłe wspomnienie. Dzięki programowi poznałam wielu nowych ludzi. Natomiast jeśli wiedziałabym, z jakim hejtem się spotkam i z jakim oburzeniem ludzi, że po co z brzuchem przychodzę do 'Rolnika', to nie wiem, czy bym się zdecydowała. Jeśli chodzi o Tomka i pozostałe dziewczyny to naprawdę było sympatycznie, nie mogę powiedzieć złego słowa. To, że relacja mi się nie udała, nie oznacza, że źle to będę wspominać. Zły był tylko hejt, który mnie spotkał. Na początku znosiłam go tak sobie - przyznała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Adam Kraśko pojawi się w popularnym serialu. Zagrał zaskakującą rolę.