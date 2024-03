Laluna była obok Dagmary Kaźmierskiej jedną z uczestniczek "Królowych życia" stacji TTV. Po tym jak program zniknął z anteny, celebrytka swoją przygodę kontynuuje w programie "Diabelnie boskie". Laluna ostatnio zrobiła sporo zamieszania podczas jednej z konferencji przed galą Clout MMA. Celebrytka uderzyła na scenie Mariannę Schreiber. Co ciekawe, panie już zdążyły polepszyć swoje relacje. Kiedy media obiegła wieść o rozstaniu Marianny Schreiber z politykiem PiS, Laluna zaskoczyła i okazała celebrytce wsparcie. "Królowa życia" słynie z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej. Trudno nawet zliczyć, ile zabiegów już przeszła. Jednym z ostatnich zabiegów, jaki przeszła, była resekcja żołądka. W premierowym odcinku "Diabelnie boskich" mogliśmy podglądać kulisy tego zabiegu.

"Diabelnie Boskie". Laluna poszła pod nóż. "Czuję się obrzydliwie, jak świnia"

Laluna ponad dwa miesiące temu poddała się zabiegowi resekcji żołądka. Zabieg polega na usunięciu dużej części narządu układu pokarmowego, tak aby w efekcie pacjent przyjmował mniej pokarmu. Dumna celebrytka przyznała, że w ostatnim czasie zrzuciła 11 kilogramów. Laluna pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem swojej metamorfozy. Fani byli zaskoczeni, że mimo poddania się zabiegowi influencerka nadal mocno retuszuje swoje zdjęcia. "Idealna talia wygięła stół", "Przestańcie się na to ludzie nabierać", "To jest retusz i do tego bardzo nieudolny" - pisano w komentarzach. W premierowych odcinkach programu "Diabelnie boskie" mogliśmy oglądać kulisy tego zabiegu. Dlaczego celebrytka zdecydowała się na resekcję żołądka? W wypowiedzi przed kamerą przyznała, że czuła się okropnie w swoim ciele.

Czuję się obrzydliwie. Czuję się jak świnia i nie daje mi to szczęścia. Ja nażrę się, wstaję, patrzę się w lustro... O ja pi****lę. I po szczęściu. Psychicznie siadam, źle się czuję, nie wychodzę z domu od jakiegoś czasu. Ta walka, ja ją wygrałam, ale to jak tam wyglądałam, tak jak ludzie mnie zhejtowali. "Co ona z siebie zrobiła?". Ja miałam załamanie. Pierwszy raz w życiu nie mogę na siebie patrzeć - skwitowała Laluna.

"Diabelnie boskie". Laluna popłakała się przed operacją. Miała wyjątkowe wsparcie u swojego boku

Laluna przed zabiegiem resekcji żołądka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie. Bohaterce "Diabelnie boskich" w szpitalu towarzyszyła ukochana mama. - Kocham cię. Pamiętaj. Ja czekam. No, myszko moja. Wszystko będzie dobrze. Z Bogiem. Nie płacz, kochanie. Wszystko jest dobrze - powiedziała przejęta kobieta. Laluna przed operacją była bardzo zestresowana. Tuż przed wejściem na salę nie potrafiła powstrzymać płaczu. W dramatycznym akcie poprosiła swoją mamę, aby w razie czego zajęła się jej córką Laurą. Zobaczcie, jak wygląda córka celebrytki. - Twarde babsko, twarde dupsko, ale tu człowiek mięknie - podsumowała mama celebrytki.