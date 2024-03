Program "Sanatorium miłości" był dla wielu seniorów okazją do rozpoczęcia nowego życia. Nawet ci, którym ostatecznie nie udało się znaleźć pary, bardzo miło wspominają całe doświadczenie, twierdząc, że produkcja była idealną okazją do otwarcia się na nowe przeżycia. Jedną z barwniejszych uczestniczek show była Anita Nowicka. Od piątej edycji już trochę czasu minęło, ale jak widać, fani nie tracą zainteresowania. Niedawno Anita wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie z uczestnikami "Rolnik szuka żony". To tylko przyjaźń, czy jest coś na rzeczy? Więcej zdjęć Anity znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Wielka miłość po "Sanatorium Miłości"! Już tego nie ukrywają

"Sanatorium miłości". Anita na "rolniczych Oscarach". Wszystko udokumentowała

Anita uwielbia dzielić się ze swoimi fanami nowinkami z prywatnego życia. Tym razem była uczestniczka matrymonialnego show wybrała się na galę i to nie byle jaką. Na wydarzeniu wręczano nagrody dla zasłużonych rolników. "Rolnicze Oscary, czyli Gala Finałowa Konkursu Najlepszy Rolnik Roku w Wielkopolsce. Wszystko to w Poznaniu w imponującej Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich. Gratulacje dla Jakuba Napierały i Stasia Pytlarza z rodzicami" - pisała wyraźnie dumna. Do postu dołączyła zdjęcia uśmiechniętych laureatów, z którymi sama również pozuje. Wygląda na to, że kuracjuszkę i rolników łączą bardzo dobre, przyjacielskie stosunki. W komentarzach zaroiło się od gratulacji dla nagrodzonych. "Brawo Kuba", "Gratuluję również Stasiowi Pytlarzowi z rodzicami" - pisali.

"Sanatorium miłości". Kiedy nowe odcinki?

Fanów z pewnością cieszy informacja, że ich ulubiony program jest już emitowany. Nowe odcinki "Sanatorium miłości" można oglądać w niedzielę o 21:20 na antenie TVP 1. Jeśli przegapiliście pierwszy odcinek, to nie martwcie się. Stacja pokaże powtórkę w sobotę 16 marca o godzinie 15:55. Szósty sezon do którego zakwalifikowano sześciu panów i sześć kobiet zapowiada się naprawdę emocjonująco. Macie już swoich ulubieńców? ZOBACZ TEŻ: Marta Manowska odejdzie z "Sanatorium miłości"? Zamieściła wymowny post. Fani są zaniepokojeni

Męski skład 'Sanatorium miłości' 'Sanatorium miłości'. Anita na zdjęciach z uczestnikami 'Rolnik szuka żony'. Posypały się gratulacje. Fot. @sanatorium_milosci_tvp/ Instagram