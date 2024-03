'Love Island'. Jeden z uczestników miał poważne kłopoty z prawem? 'Niezwłocznie podejmiemy działania'

Program "Love Island" już na dobre się rozkręcił. Nowa edycja show przebiła wszystkie wcześniejsze i uczestnikom puściły wszelkie hamulce. Klaudia z programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco śledzi odcinki programu i sama nie kryła zdziwienia tym, co wyprawia się w willi. Na InstaStories pokazała ujęcie z gry uczestników w butelkę, podczas której Dan i Adrian jednocześnie całowali się z Patrycją. Jak się okazuje, to nie koniec afer. Jeden z internautów zasugerował, że Dan miał w przeszłości poważne kłopoty z prawem. Produkcja momentalnie zareagowała na te doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

"Love Island". Padły poważne oskarżenia wobec Dana. Produkcja natychmiast zareagowała

Niedawno do uczestników "Love Island" dołączył 30-letni Dan. Dan od 11 lat mieszka w Anglii, gdzie prowadzi swój własny warsztat samochodowy. Od czterech lat jest sam i chciałby wreszcie poznać "tę jedyną". Już od pierwszych chwil wpadła mu w oko Emi i to właśnie z nią stworzył parę. Na pierwszej randce z uczestniczką pokazał jej... gołe pośladki. Czy to idealny sposób na znalezienie miłości życia? Widzowie mieli spore wątpliwości. Jak się okazuje, nie tylko w tym temacie. W sieci pojawiło się poważne oskarżenie dotyczące uczestnika. "Czy produkcja w końcu się odniesie do zarzutów, że Dan był karany za pobicie eks partnerki? Mieliście takie rzeczy sprawdzać przed wejściem uczestników do programu" - grzmiał jeden z internautów. Na reakcję produkcji show nie trzeba było długo czekać. Podkreślono, że w tak poważnych sprawach produkcja nie może opierać się na sugestiach anonimowych ludzi z internetu. "Opieranie się wyłącznie na jednostkowych, niepopartych dowodami opiniach internetowych osób trzecich, często z fikcyjnych kont z mediów społecznościowych, niepopartych stosownymi wyrokami sądów powszechnych, byłoby ze strony producenta działaniem nieprofesjonalnym" - czytamy w komentarzu produkcji. Dodatkowo twórcy show podkreślili, że każdy z uczestników przed przystąpieniem do programu jest bardzo dokładnie sprawdzany.

Wybór uczestników programu dokonywany jest niezwykle skrupulatnie, po szczegółowym castingu, sprawdzeniu sylwetek kandydatów, który to proces przeprowadzany jest w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym ochrony danych osobowych - czytamy w komunikacie.

'Love Island'. Dan fot. mat. prasowe

"Love Island". Produkcja jasno deklaruje: niezwłocznie podejmiemy stosowne działania

W dalszej części komunikatu produkcja "Love Island" podkreśliła, że jeżeli otrzyma jakiekolwiek dokumenty potwierdzające krążące w sieci zarzuty, to po ich odpowiedniej weryfikacji uczestnik pożegnałby się z programem. "W przypadku pozytywnej weryfikacji zarzutów (uznania zarzutów za prawdziwe) producent niezwłocznie podjąłby stosowne działania zmierzające do usunięcia danej osoby z programu" - napisano. Śledzicie nowe odcinki show?