"Ślub od pierwszego wejrzenia" to hitowy program eksperymentalny, który od lat pojawia się na antenie TVN. Laura i Karol wystąpili w piątej edycji show. Mimo to programowe ekspertki nie połączyły ich w pary. On powiedział 'tak' Idze. Z kolei ona wyszła za Macieja. W finale oba te związki nie przetrwały jednak próby czasu. W trakcie emisji z ich udziałem Laura i Karol nawiązali ze sobą kontakt, aż w końcu między tą dwójką pojawiło się uczucie. Początkowo sami zainteresowani trzymali to w tajemnicy. Gdy w końcu przekazali te wieści, zaskoczyli nie tylko fanów, ale i ekspertki. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2023 roku. Choć Laura jest mało aktywna w sieci, to właśnie podzieliła się nowym zdjęciem. Wygląda na nim zupełnie inaczej. Uwagę zwraca jeden szczegół.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura na nowym zdjęciu. Tak pochwaliła się uśmiechem

Po udziale w telewizyjnym show Laura jest aktywna w mediach społecznościowych, ale nie dąży do tego, by zostać influencerką. Nie wszystkim się dzieli i wiele rzeczy pozostawia dla siebie. Dlatego, gdy już coś opublikuje, fani robią się wniebowzięci. Tym razem mieli podwójny powód do radości. Dwa lata temu Laura postanowiła zadbać o swój uśmiech. W tym celu zainwestowała w aparat ortodontyczny. Wiele wskazuje na to, że etap leczenia była uczestniczka hitu TVN ma już za sobą. Na Instagramie dodała nowe zdjęcie, na którym uśmiecha się od ucha do ucha. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura zdjęła aparat. Fani nie kryją zachwytu

Choć sam post nie ma nic wspólnego z zębami, to fani nie mogli przejść wobec tego tematu obojętnie. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Posypały się same komplementy. "Ślicznie wyglądasz! A ten uśmiech ma pani piękny" - napisała jedna z internautek. "Ale cudnie pani wygląda, już bez aparatu, piękny uśmiech, piękna szczęśliwa kobieta" - dodała kolejna. "Ząbki pierwsza klasa" - stwierdziła następna. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita zdradza kulisy. Mówi o budżecie. "Musieliśmy organizować się sami".