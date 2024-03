W październiku 2023 roku media obiegła informacja o śmierci jednego z uczestników polskiej edycji programu "Ninja Warrior Polska" - Piotra Zabawskiego. Sportowiec zginął tragicznie w wypadku samochodowym - jak donosił "Fakt", jego pojazd został doszczętnie zniszczony w wyniku kolizji z tirem. Tuż po podaniu tej informacji, Zabawskiego pożegnała na Instagramie produkcja polsatowskiego programu. Stacja przekazała także komunikat o zbiórce, aby wesprzeć żonę i dzieci zmarłego mężczyzny. Teraz zaś do emisji trafił odcinek z udziałem Zabawskiego, a produkcja ponownie oddała mu hołd.

"Ninja Warrior Polska". Zmarł przed emisją swojego odcinka. Polsat złożył hołd

Epizod z udziałem Piotra Zabawskiego został wyemitowany 12 marca. W drugim odcinku dziewiątego sezonu widzimy uczestnika, który zdobywa imponujący wynik czasowy powierzonych zadań, a kibicuje mu jego syn. Kondolencje z ekranu wyraził prowadzący programu Łukasz "Juras" Jurkowski. Wspomnienie ukazało się także w mediach społecznościowych show. "Takiego cię zapamiętamy. Tęsknimy" - czytamy pod zdjęciem uczestnika z planu. "Taka piękna relacja ojca z synem, serce pęka", "Co jak co, ale za to należy się wam pochwała. Dziękujemy za upamiętnienie członka naszej społeczności", "Piękna więź taty i syna. Takiego cię zapamiętam - uśmiechniętego, radosnego i walczącego do ostatniej sekundy" - czytamy komentarze widzów "Ninja Warrior Polska".

Kim był Piotr Zabawski? Wystąpił kilka razy w "Ninja Warrior Polska"

Piotr Zabawski wielokrotnie brał udział "Ninja Warrior Polska". Jego zmagania widzowie pierwszy raz mogli oglądać w piątym sezonie emitowanym w 2022 roku, a następnie również w szóstej, ósmej i - emitowanej pośmiertnie - dziewiątej edycji show. Choć Zabawski kochał dyscyplinę Ninja i pasjonowały go biegi z przeszkodami, to na co dzień pracował jako stolarz. Miał żonę, z którą doczekał się córki oraz syna. Jak możemy dowiedzieć się z jego profilu na Patronite, miał wiele planów, aby doskonalić się w sporcie i zdobywać kolejne osiągnięcia.

Piotr Zabawski fot. instagram/zabawskipiotrek