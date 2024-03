Laluna Unique była jedną z najbarwniejszych bohaterek "Królowych życia". Szybko stała się gwiazdą TTV. Dziś można ją oglądać w programie "Diabelnie boskie". Kiedyś u boku celebrytki często pojawiała się jej córka Laura. Jakiś czas temu dziewczyna zrezygnowała z występów w reality show, próżno jej szukać także na instagramowym profilu sławnej mamy. Jak dziś wygląda pociecha Laluny?

"Królowe życia". Laluna ma 20-letnią córkę. Laura to kopia sławnej mamy

W "Królowych życia" często mogliśmy oglądać córkę Laluny - Laurę. Później dziewczyna zdecydowała jednak, że nie chce już brać udziału w programie. Od tamtej pory niewiele wiadomo o latorośli celebrytki. Ostatnie zdjęcie dziewczyny, które opublikowała gwiazda TTV, powstało, zanim osiągnęła pełnoletność. Nie dało się wówczas nie zauważyć podobieństwa między matką a córką. W ubiegłym roku natomiast Laluna chwaliła się urodzinową niespodzianką, którą zorganizowała dla swojej pociechy, dziewczyna kończyła wtedy 19 lat. Dziś Laura jest już 20-latką. Nadal stroni jednak od mediów społecznościowych, nie wiadomo więc, jak wygląda i czym się zajmuje. Więcej zdjęć córki celebrytki zajedziecie w naszej galerii.

Córka Laluny - Laura Instagram/lala_laluna_official

"Królowe życia". Laluna wspiera Mariannę Schreiber. "To nie idzie w parze"

Laluna od jakiegoś czasu była skonfliktowana z Marianną Schreiber. Między paniami doszło nawet do rękoczynów. Kiedy do mediów dotarła wiadomość o rozstaniu celebrytki z politykiem PiS, "królowa życia" wsparła jednak koleżankę z Clout MMA. - No i stało się. A mówiłam. Mówiłam, że to nie jest świat dla niej. Mówiłam, żeby się wycofała. Ja wiem, że każdy może spełniać swoje marzenia, ale jeżeli jest się w związku z kimś z polityki, nie można łączyć tego ze sferą promującą patologię... Niestety, to nie idzie w parze (...) To zniszczyło jej życie, zniszczyło jej związek. Mąż nie wytrzymał i tyle w temacie - mówiła na InstaStories. Schreiber doceniła gest Laluny. "Dziękuję ci za dystans do tej całej sytuacji i słowa wsparcia (...) Twoja opinia jest pewnie trochę powierzchowna, ale doceniam naprawdę bardzo mocno twoje serce, dobrą wolę oraz to, że w tej naprawdę trudnej dla mnie chwili, potrafiłaś stanąć ponad podziałami i postarałaś się podejść do tego obiektywnie. Szczerze naprawdę tobie dziękuję jako żona, matka, kobieta" - napisała w mediach społecznościowych.

Schreiber i Laluna Fot. @Clout MMA / YouTube / screenshot