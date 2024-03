"Historie wielkiej wagi" to reality show realizowane dla stacji TLC od 2012 roku. Bohaterami są pacjenci doktora Younana Nowzaradana, którzy mają dość życia z otyłością. W odcinkach obserwujemy chorych, którzy zdecydowali się na operację bariatryczną. Sporej części pacjentów popularnego lekarza udało się wyleczyć z otyłości - jakość ich życia niezwykle się poprawiła, w tym takie aspekty, jak zdrowie czy wygląd. Bohaterem jednego z odcinków został William. - Rozwód, przeprowadzka, utrata pracy... Poważne niepowodzenia odbijają się na zdrowiu i mobilności Williama. Teraz jest gotowy, aby wziąć się za swoje życie - słyszymy głos narratora zapowiadającego historię uczestnika.

"Historie wielkiej wagi". Rozwód i utrata pracy doprowadziły go do otyłości. William postanowił zawalczyć o życie i zdrowie

William i jego żona byli razem przez pięć lat. Ostatecznie uczucie, jakie między nimi było, wygasło. - Kochaliśmy się, ale nie byliśmy już w sobie zakochani. I myślę, że pewnego dnia zdaliśmy sobie z tego sprawę i po prostu się rozstaliśmy - opowiedział uczestnik. Rozpoczęcie życia od nowa okazało się trudniejsze, niż przypuszczał. William wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, aby zaoszczędzić na czynszu. Wtedy nadszedł kolejny cios - utrata pracy w obsłudze klienta. Pracowałem z domu na nocną zmianę. Systemy telefoniczne nie działały prawidłowo dla nocnych pracowników. Firma, zamiast zająć się problemem i go rozwiązać, po prostu się nas pozbyła - żali się.

"Historie wielkiej wagi". Historia Williama poruszyła widzów programu

Kiedy stracił pracę, nadeszła depresja, a wraz z nią zamiłowanie do niezdrowej żywności. - Zacząłem grać w wiele gier wideo i nie byłem zbyt aktywny, po prostu siedziałem i widziałem, jak moja waga rośnie - wspomina uczestnik. Widzowie programu trzymają kciuki za Williama. "Życzę mu sukcesów na drodze w odchudzaniu. Wzmocnijmy go modlitwą", "Kibicujemy ci, William!", "Liczę, że to się wszystko dobrze skończy" - czytamy w mediach społecznościowych "Historii wielkiej wagi".

