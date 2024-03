Anna Popek wraca. Poprowadzi NOWĄ ŚNIADANIÓWKĘ! [PLOTEK EXCLUSIVE]

Od dawna trwają prace nad telewizją śniadaniową w Polsacie, ale to nie ją poprowadzi za jakiś czas Anna Popek. Jak ustalił Plotek, nad porannym programem zbliżonym w formule do "Pytania na śniadanie" pracuje właśnie od niedawna TV Republika. I to właśnie ich produkcję ma poprowadzić doświadczona prezenterka, która w grudniu 2023 roku zniknęła z anten TVP. Umowa z nowym pracodawcą nie została jeszcze podpisana, ale Anna Popek jest już po pierwszych rozmowach w tym temacie.

Anna Popek komentuje doniesienia Plotka o nowej pracy w TV Republika

Według naszych informacji, TV Republika na fali rosnącej oglądalności ich serwisów informacyjnych, postanowiła, by stworzyć konkurencję dla "Pytania na śniadanie", które z kolei po zwolnieniu wszystkich dotychczasowych prowadzących, straciło widzów. Ponoć poranny program śniadaniowy nie będzie się odbywał w budynku przy ulicy Dzielnej, gdzie mieści się telewizja, a w wynajętym zewnętrznym studiu. - Tomaszowi Sakiewiczowi zależy na pozyskaniu jak największej ilości widzów. Uważa, że Anna Popek wzmocni swoim doświadczeniem ich ofertę, ale nie tylko ona ma szansę na angaż ze starej ekipy "Pytania na śniadanie". Trwają różne rozmowy, ale ona była jego pierwszym wyborem - mówi nieoficjalnie nasz informator. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z samą zainteresowaną. Co ma o tym do powiedzenia Anna Popek?

Na razie nie mogę potwierdzać żadnych informacji na ten temat. Jeszcze jestem związana umową z Telewizją Polską do jutra, więc nie mogę nic potwierdzać ani zaprzeczać. Na razie tyle, co wiem oficjalnie, to że jutro zakończę współpracę z Telewizją Polską

- wyznała Anna Popek w rozmowie z naszym dziennikarzem, Bartoszem Pańczykiem.

Ma za sobą ciężki czas

Anna Popek rozstanie z TVP po 25 latach pracy przypłaciła trudnymi tygodniami. - Było mi bardzo smutno w pierwszej fazie, ale ten smutek już powoli przygasa. Takie przygaszenie czy melancholia, związana z tą raptowną zmianą, na pewno musiała się już jakoś wypalić. To jak płomień, nigdy się nie pali wiecznie. Wypala się i potem na tym popiele, gruzach, trzeba coś nowego zbudować - mówiła miesiąc temu na Pudelku. Cieszycie się, że wkrótce będziecie ją znowu oglądać na wizji? W TVP Anna Popek poza "Pytaniem na śniadanie", prowadziła takie programy jak np. "Świat się kręci", "Kawa czy herbata?", "Dzień dobry, Polsko!", "Załóż się" i "Takty nietakty". - Moją wizytówką jest moje doświadczenie. Jako profesjonalna osoba, która nigdy nie spóźniła się na antenę i zawsze była przygotowana do programów, wystawiłam sobie świadectwo o moim rzetelnym stosunku do pracy. To nie była dla mnie tylko kariera, ale naprawdę taka chęć pracowania jak najlepiej dla ludzi - mówiła Anna Popek w rozmowie z Plotkiem w grudniu, zaraz po tym, jak przestała się pojawiać w "Pytaniu na śniadanie".

