Program "MasterChef" to jeden z najchętniej oglądanych formatów o tematyce kulinarnej. Duża w tym zasługa charyzmatycznego jury. W nadchodzącym sezonie skład sędziowski ulegnie radykalnej zmianie. Ostatnio okazało się, że z show żegna się Anna Starmach. Teraz natomiast poinformowano o odejściu kolejnego jurora. Wiadomo już nawet, kto zajmie jego miejsce.

Zobacz wideo Półfinalista MasterChefa, Matteo Brunetti, o mentalności Polaków, restauracji Lewandowskiego i byciu zaczepianym przez dziewczyny

"MasterChef". Najpierw Anna Starmach, a teraz kolejny juror żegna się z programem

Na oficjalnym instagramowym profilu "MasterChefa" pojawiła się informacja o pożegnaniu kolejnego jurora. Oprócz Anny Starmach z programu odchodzi także Tomasz Jakubiak. Kucharz oceniał kulinarne poczynania uczestników show przez zaledwie jeden sezon.

Tomku, dziękujemy za jeden, ale jakże intensywny sezon "MasterChefa". Swoim humorem i energią zarażałeś nie tylko uczestników i ekipę, ale też wszystkich widzów. Życzymy ci nowych kulinarnych wyzwań, a już w niedzielę widzimy się w kolejnym odcinku "MasterChef Nastolatki"! - czytamy w poście opublikowanym na profilu "MasterChefa".

Fani są niepocieszeni wiadomością o odejściu Jakubiaka. "Tomek odchodzi? Nie, tyle humoru i pozytywnej energii wprowadzał do programu", "Wielka szkoda!", "Co się odwala? Najpierw Ania, teraz Tomek, a z nimi tak fajnie było" - czytamy w komentarzach.

Tomasz Jakubiak KAPIF.pl / KAPIF.pl

"MasterChef". Tomasz Jakubiak odchodzi z programu. Wiadomo, kto go zastąpi

Produkcja programu "MasterChef" nie zwlekała z ujawnieniem personaliów nowego jurora. Będzie nim Przemysław Klima, pochodzący z Krakowa kucharz i restaurator. Doświadczenie zawodowe zdobywał nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a w 2021 i 2022 roku znalazł się w rankingu 100 najlepszych kucharzy świata The Best Chefs Award. Nie będzie to także debiut Klimy w "MasterChefie", kucharz oceniał bowiem gościnnie uczestników poprzednich edycji. - Przemek Klima już kilkukrotnie był naszym gościem w kuchni "MasterChefa", za każdym razem wzbudzając ogromny podziw i uznanie wśród uczestników. To jedyny w Polsce szef kuchni, którego restauracja posiada już dwie gwiazdki Michelin. Mamy nadzieję, że obecność tak wybitnego kucharza w programie zainspiruje uczestników do podejmowania wyzwań kulinarnych - uzasadnił wybór jurora Robert Komaniecki, producent programu.