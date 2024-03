"Nasz nowy dom" to program, który ma na celu niesienie pomocy innym. Format od lat jest jednym z najchętniej oglądanych w Polsacie. Od pierwszego sezonu prowadziła go Katarzyna Dowbor. W ubiegłym roku Edward Miszczak podjął jednak decyzję o radykalnych zmianach i ogłosił, że nową prowadzącą zostanie Elżbieta Romanowska. Ta zmiana odbiła się szerokim echem w mediach. Zwolnienie dziennikarki było szeroko krytykowane, a widzowie początkowo niezbyt przychylnie patrzyli na nową prowadzącą i porównywali ją do poprzedniej. Wraz z upływem czasu zorientowali się, że aktorka świetnie sprawdza się w nowej roli, a na budowie czuje się jak ryba w wodzie. Co o niej sądzi Edward Miszczak?

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ma więcej pracy w "Nasz nowy dom". Mówi o trudnych wyzwaniach. "Zemdlałam"

"Nasz nowy dom". Miszczak ocenia poczynania Romanowskiej. Nie szczędzi pochwał

Pierwszy sezon z Elżbietą Romanowską, jako prowadzącą "Nasz nowy dom" jest już za nami. Obecnie emitowany jest kolejny i do ze zdwojoną dawką. Bowiem nowe odcinki programu można oglądać nie tylko w środy, ale i czwartki. Jak się okazuje, dyrektor programowy Polsatu jest bardzo zadowolony z Elżbiety Romanowskiej. W rozmowie z portalem Show News skierował w jej stronę same komplementy. Mało tego ujawnił, że odświeżony program aktualnie jest jego ulubionym w ramówce. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Część rynku i mediów uważała, że to była zła decyzja (zwolnienie Dowbor - red.). Upierałem się, że jako dyrektor programowy mam prawo i myślę, że zobaczymy teraz na antenie - to, co widzę podczas kolaudacji, broni mnie w tej decyzji. Zmieniliśmy formułę tego programu, zrobiliśmy go bardziej plastyczną. Odnawiamy nie tylko domy, ale też ludzi. Próbujemy zrealizować ich skrywane dotąd marzenia, więc to też nam się w tej ramówce udało

- powiedział.

"Nasz nowy dom". Nowobilski o współpracy z Romanowską. "Jest pełna energii"

A co o Elżbiecie Romanowskiej sądzi Wiesław Nowobilski, kierownik jednej z ekip budowalnych? Wygląda na to, że współpraca na planie naprawdę dobrze się układa. Z jego ust padły same miłe słowa. "Z Elą super układa mi się współpraca. Ela jest pełna energii i potrafi każdego zmotywować do pracy! (...) Jak chłopaki widzą Elę, to już wszyscy wiedzą, że będzie dobrze" - wyznał w rozmowie z serwisem Show News. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Wiesław Nowobilski szczerze o Katarzynie Dowbor. "To nie jest tak, że się pstryknie palcem".