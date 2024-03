Jarosław "Jaruś" Mergner to jeden z najpopularniejszych bohaterów serii "Chłopaki do wzięcia". Losy mężczyzny, słynnego Bandziorka i znanego z zamiłowania do łamania prawa Szczeny budzą wśród widzów najwięcej emocji. Dużą sympatią cieszyła się także mama uczestnika, którą od jakiegoś czasu przestała pojawiać się w szklanym ekranie. Pani Aniela nie była obecna na ślubie syna, co wzbudziło jeszcze większe domysły u widzów. Niektórzy z nich uznali, że mama Jarusia walczy z uzależnieniem od alkoholu i udała się na odwyk. Plotki w końcu uciął jej syn.

"Chłopaki do wzięcia". Co się stało z mamą Jarusia? Syn wyjaśnia. "To jest kłamstwo"

- To, co tamta redakcja gwiazd napisała, że moja mama niby jest pijaczką i była na odwyku, jest to kłamstwo i jest to bzdura. Jest to nieprawda - powiedział Mergner w nagraniu na swoim profilu na Facebooku. Jaruś przyznał, że jego mama jest skłócona z produkcją Polsatu. - Mama nie była tam na ślubie, to druga kwestia jest taka, że są pokłóceni z redakcją z Polsatem. Dlatego nie było ich na ślubie. Po prostu im to nie odpowiadało. To jest kłamstwo, moja mama na żadnym odwyku nie była - powiedział.

"Chłopaki do wzięcia". Widzowie martwili się o Jarusia i Gosię

W "Chłopakach do wzięcia" mogliśmy obserwować miłosne wzloty i upadki Jarusia, które zakończyły się miłością do poznanej w programie Gosi. Kiedy para coraz mniej zaczęła pojawiać się w telewizyjnym show, widzowie zaczęli się martwić, czy w ich relacji jest wszystko gra. W końcu postanowili uciąć wszelkie spekulacje. - Wszyscy mówią, że my nie jesteśmy razem, a jesteśmy razem z Jarkiem. Tylko Jarek robi swoje miejsce, ja robię swoje miejsce, my mamy swoje, ja robię zakupy, on nieraz siedzi w domu albo jedzie na nagrywanie. [...] On mnie kocha i on mnie nie odpuści - powiedziała Gosia w jednym z ostatnich odcinków. Jarek przyznał z kolei, że denerwują go domysły i pytania od widzów odnośnie do jego relacji. - Gdzie nie pojadę, tam mówią "o, co wy, już jesteście po rozwodzie?". A my: "chłopie, co ty mi tu gadasz głupotę?". My nie jesteśmy po rozwodzie, my jesteśmy razem cały czas - przyznał Jarek.

