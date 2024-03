Adam Kraśko wystąpił w pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Występ w miłosnym show przyniósł mu sporą popularność i od tamtej pory nieustannie ociera się o świat celebrytów. Uczestnik hitu TVP wystąpił już w emitowanym na antenie Polsatu "Celebrity splash", próbował swoich sił także jako wykonawca disco polo. Ostatnio rolnik pojawił się natomiast w popularnym serialu.

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko zagrał w popularnym serialu. Zagra zaskakującą rolę

"Lombard. Życie pod zastaw" to serial, który zdobył ogromną popularność. Obok znanych aktorów występują w nim także celebryci-amatorzy. Niedługo w produkcji będzie można zobaczyć także Adama Kraśkę z pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik hitu TVP zagra… samego siebie. Kiedy Kraśko pojawi się w Lombardzie, od razu zostanie rozpoznany przez Andżelikę (Dominika Skoczylas). Okazuje się, że rolnik-celebryta został zaproszony przez swojego przyjaciela, sołtysa Waldka. Bohater miłosnego show ma wystąpić ze swoim repertuarem disco-polo. Co jednak sprowadzi Adama do lombardu? Kraśko będzie tam poszukiwał oryginalnego prezentu dla kolegi. Po krótkich poszukiwaniach zdecyduje się na zegar z kukułką. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" pojawi się w 758. odcinku serialu, który zostanie wyemitowany 26 kwietnia na antenie TV Puls.

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko przeszedł ogromną metamorfozę. Zrzucił 30 kilogramów. Zdradził, jak tego dokonał

Adam Kraśko długo borykał się z nadwagą. Niedawno uczestnik programu "Rolnik szuka żony" pochwalił się spektakularną metamorfozą. Udało mu się bowiem zrzucić 30 kilogramów. Nowa sylwetka jest efektem regularnych treningów. Jakiś czas temu Kraśko złamał nogę, w związku z czym musiał przejść intensywną rehabilitacją. W ten sposób wykształcił w sobie zdrowe nawyki i zaczął uprawiać nordic walking. Zdecydował się także na przejście na dietę ketogeniczną. Dzięki aktywności fizycznej i zmianie sposobu odżywiania uczestnikowi hitu TVP udało się osiągnąć naprawdę niesamowite efekty

