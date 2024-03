Sara Szewczyk była uczestniczką czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż kobieta nie znalazła miłości w telewizji, to poza kamerami czekało na nią prawdziwe szczęście. Wyszła za Dawida Zagulaka. W 2022 roku zakochani powitali na świecie syna Igora. Rok później w święta Sara ogłosiła, że znów jest w ciąży. "W Nowym Roku będzie nas więcej i to jest najpiękniejsze, co mogło nas spotkać" - pisała na swoim profilu na Instagramie. Teraz cała czwórka jest już w komplecie.

"Rolnik szuka żony". Sara pochwaliła się zdjęciem dziecka. "Niech los ci sprzyja"

Sara jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" ma już ponad 14 tysięcy obserwujących. To właśnie na tej platformie Sara przekazała wyjątkową wiadomość. 12 marca na świat przyszło jej drugie dziecko. Pochwaliła się uroczą fotografię. Zdradziła także płeć i imię. "Od teraz mam trzech mężczyzn do kochania. Kubuś, niech los ci sprzyja, o resztę zadbają rodzice. Poród może być cudownym przeżyciem. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę w szpitalu" - pisała.

