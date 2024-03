"Milionerzy" to program, który od wielu lat zabawia widzów TVN-u. Fani mogą liczyć na nowe odsłony show. Za nami 708. odcinek formatu. Tym razem grę kontynuowała pani Dominika. Prawniczka ostatnim razem odpowiedziała już na kilka pytań. Bez wahania rozpoczęła dalszą walkę o milion złotych. Początkowo nie miała sobie równych. Trudności nie sprawiało jej żadne z pytań. Aż do czasu. Co zaskoczyło bohaterkę odcinka?

REKLAMA

Zobacz wideo Te pytania w "Milionerach" nie należały do najłatwiejszych. Znacie odpowiedzi?

"Milionerzy". To pytanie zaskoczyło uczestniczkę. Znacie poprawną odpowiedź?

Koła ratunkowe dla pani Dominiki były początkowo wręcz zbędne. Uczestniczka nie potrzebowała ich w trakcie odpowiadania na pytania. Wszystko zmieniło się przy kategorii za 75 tysięcy złotych. Bohaterka nie ukrywała, że tematyka ją zaskoczyła. Pytanie brzmiało:"Jeśli z Bagdadu do Moskwy jest ok. 220 km, to znaczy, że chodzi o osadę Bagdad w okolicy Bydgoszczy i o wieś Moskwa...". Dla pani Dominiki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. niedaleko Łodzi,

B. opodal Lublina,

C. w pobliżu Krakowa,

D. tuż obok Białegostoku.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pani Dominika nie znała odpowiedzi na pytanie. Musiała więc skorzystać z opcji koła ratunkowego. Wybrała pomoc publiczności. Wyniki głosowania nie zadowoliły pani Dominiki. - To nie są duże różnice. Nie ma żadnej odpowiedzi, która miałaby największą przewagę - powiedziała. Zadecydowała, że skorzysta z kolejnego koła ratunkowego. Wybrała opcję telefonu do przyjaciela. Tym razem również się zawiodła. Pan Paweł, czyli mąż uczestniczki, do którego zadzwoniła, wskazał na odpowiedź A. Nie był jednak przekonany. Co zrobiła pani Dominika? Nie miała wyjścia i poprosiła o kolejne koło ratunkowe, czyli 50:50. Do wyboru zostały dwie odpowiedzi - A. i B. Uczestniczka była już pewna swojego wyboru. Bez zawahania się wskazała na odpowiedź A. To była dobra decyzja. Uczestniczka zdobyła kwotę gwarantowaną w wysokości 75 tysięcy złotych.

'Milionerzy' Fot. 'Milionerzy' / screenshot z programu

"Milionerzy". TVN ma dobre wieści dla widzów. "Dwie główne wygrane"

Widzowie nie mogą narzekać na brak emocji w programie "Milionerzy". W poprzednim odcinku padło pytanie o główną nagrodę. Pan Mateusz Żaboklicki z Warszawy doskonale poradził sobie z odpowiedzią i wygrał milion złotych. Następne odcinki również zapowiadają się ciekawie. Jakiś czas temu produkcja zdradziła szczegóły. "Nowy sezon to również aż dwie główne wygrane" - czytamy w zapowiedzi na oficjalnej stronie stacji. Skoro jeden milion już padł, to pozostało cierpliwie czekać na kolejną osobę, która zgarnie całą kwotę. ZOBACZ TEŻ: Wygrał milion w "Milionerach", a potem... Reakcja tego uczestnika może przejść do historii