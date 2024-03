Marta Manowska od wielu lat jest związana z programami Telewizji Polskiej. Specjalizuje się głównie w randkowych show, które cieszą się ogromną popularnością wśród widzów TVP. Prezenterka prowadzi format "Rolnik szuka żony", który pomaga uczestnikom w znalezieniu idealnej drugiej połówki. Kobieta tę samą rolę pełni również w "Sanatorium miłości", gdzie bohaterami są seniorzy. Ostatnio Manowska zamieściła tajemniczy wpis w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Marta Manowska zamieściła nietypowy post w mediach społecznościowych. Chodzi o "Sanatorium miłości"

Marta Manowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tysięcy internautów. Kobieta regularnie dodaje nowe posty, ku uciesze swoich fanów. Ostatnio pokusiła się o niestandardową publikację. Wrzuciła post z tajemniczym podpisem. "Tamte czasy były uczciwsze. Dziękuję "Sanatorium miłości". Tamto pokolenie jest silne. Wierne zasadom. Wartościom. Nieustępliwe. Konsekwentne. Pewne. Trzeba będzie w nim poszukać odpowiedzi" - podkreśliła dziennikarka. Obserwatorzy od razu zareagowali. Zastanawiali się, czy to koniec przygody Manowskiej z prowadzeniem show. "Bardzo niepokojący post", "Rozumiem, że Marta prowadzi ostatni raz "Sanatorium miłości" - czytamy w komentarzach. Kobieta od razu zareagowała. Krótko i na temat. "A nie" - napisała pod jednym z głosów. Wygląda na to, że zobaczymy ją w nowej edycji. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marta Manowska szczerze o zachowaniu uczestników w programach. Mówi o show "Rolnik szuka żony"

Marta Manowska jakiś czas temu wypowiedziała się na temat swoich podopiecznych w programie "Rolnik szuka żony". Przyznała, że nie ma wpływu na ich decyzje. Niekiedy kompletnie nie spodziewa się ich zachowania. Dodała, że zaskoczenia ze strony bohaterów są na porządku dziennym. - Żadna edycja nie jest taka sama. Wybieramy bohaterów, którzy dostają szansę na poszukanie sobie w życiu miłości w tym programie, a to, co się zaczyna dziać potem, to już wykracza poza nasze możliwości przewidywania przyszłości. I tak to się odbywa - zdradziła w rozmowie z "Faktem". Więcej szczegółów na temat przebiegu programów randkowych znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Kto poprowadzi kolejną edycję programu? Marta Manowska zabrała głos

