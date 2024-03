Edyta Zając dała się poznać jako utalentowana modelka. Miała możliwość pracować w wielu miejscach na świecie. Stała się także rozpoznawalna poprzez związek z Jakubem Rzeźniczakiem, który zakończył się po czterech latach. W Polsce popularność przyniósł jej również udział w drugiej edycji "Agent - Gwiazdy". Dała się również poznać w "Tańcu z gwiazdami", gdzie wystąpiła u boku Michała Bartkiewicza. Rywalami duetu byli Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino. Ostatecznie, to modelka zdobyła Kryształową Kulę. Doświadczenie z tańcem wspomina bardzo dobrze. Popularność w show-biznesie przeniosła się do mediów społecznościowych. Edyta Zając dzieli się swoim życiem w sieci. Niedawno przekazała smutną wiadomość.

Edyta Zając zwyciężyła "Taniec z gwiazdami". Teraz przekazała niezwykle smutne wieści

Edyta Zając aktywnie działa w mediach społecznościowych. Kobieta zebrała na profilu na Instagramie ponad 150 tysięcy obserwujących. Z wielką chęcią publikuje efekty sesji zdjęciowych czy swoje podróże. Co jakiś czas modelka dodaje fotografie ze swojego życia prywatnego. Na kadrach towarzyszą jej bliscy czy nowy partner, Michał Mikołajczak. Ostatnio jednak Zając wstawiła niezwykle smutne ujęcie. Okazało się, że opuścił ją przyjaciel. Z posta dowiadujemy się, że odeszła jej czworonożna przyjaciółka, Lani. Edyta Zając we wzruszających słowach ją pożegnała. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Na zawsze. Choć minął dopiero miesiąc, odkąd cię nie ma, ja wciąż nie umiem się z tym pogodzić. Wiem, że już nic nigdy nie będzie takie samo. Byłaś… jesteś… i zawsze będziesz moją miłością. Tęsknimy za tobą

- napisała Edyta Zając w mediach społecznościowych.

Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą o swojej byłej partnerce. Otworzył się na temat Edyty Zając

Związek Jakuba Rzeźniczaka i Edyty Zając był bardzo burzliwy. Ostatnio piłkarz wziął udział w wywiadzie u Żurnalisty. Mężczyzna otworzył się nieco na kwestię relacji z modelką. Okazało się, że przez długi czas zdradzał swoją byłą ukochaną na różnych etapach ich związku. Dodał, że obecnie takie zachowanie jest dla niego niedopuszczalne. Nie wie, dlaczego kiedyś tak się zachowywał. - Będąc z Edytą w związku, zdradzałem ją bardzo często. Przed ślubem też. No nigdy w twarz sobie nie powiedzieliśmy, że wie, ale myślę, że wiedziała. To brzmi kuriozalnie, że jesteś z kimś związku i wiesz, że ktoś wie, a po prostu dalej w tym żyjesz. Patrzę z perspektywy czasu, jest to dla mnie niedopuszczalne, co ja robiłem, jak się zachowywałem (...) - mówił Rzeźniczak. Więcej szczegółów na temat wywiadu znajdziecie TUTAJ.

Edyta Zając, Michał Mikołajczak Fot. KAPiF