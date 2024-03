"Królowa przetrwania" to najnowsza produkcja TVN-u, w której wybrane celebrytki ze świata show-biznesu próbują przerwać w dżungli. Odcinki reality show widzowie mogli oglądać na platformie Player. Sezon bardzo dobrze się przyjął. Wszystko przez liczne awanturki, które tylko nakręcały media i napędzały oglądalność. Jak się właśnie okazało, z tego powodu produkcja planuje kolejną edycję. Kto w niej wystąpi? Wyciekły znane nazwiska. Będziecie w szoku.

"Królowa przetrwania". Kogo zobaczymy w drugim sezonie? Padniecie z wrażenia

W dotychczasowej edycji o przetrwanie w dżungli w niełatwych warunkach walczyły m.in.: Aneta Glam, Edyta Folwarska, Marta Linkiewicz, Ewelina Kubiak czy Natalia Janoszek. Między paniami wielokrotnie dochodziło do licznych spięć i napięć, a także sytuacji mrożących krew w żyłach. Jak wynika z najnowszych informacji "Super Expressu" w drugiej edycji "Królowych przetrwania" ma się pojawić Caroline Derpieński, która ma zawitać do dżungli prosto w Miami. Ostatniego czasu o celebrytce jest nieustannie głośno w mediach. W związku z tym ściągnięcie jej do programu może tylko jeszcze bardziej podbić jego oglądalność. Myślicie, że poradzi sobie w polowych warunkach, bez luksusów i dolarsów? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Królowa przetrwania". Caroline Derpieński i... One też pojawią się w formacie

Według ustaleń "Super Expressu" szykowany jest drugi sezon "Królowych przetrwania", w których pierwsze skrzypce odgrywać będzie Caroline Derpieński. Jednak na tym nie kończą się znane nazwiska. Kogo jeszcze zobaczymy u jej boku? Jak podaje serwis, są to dwie byłe partnerki polskich piłkarzy. Jedna z nich to Jessica Ziółek, która niegdyś związana była z Arkadiuszem Milikiem. Z kolei, drugą ma być Magdalena Stępień, ekspartnerka Jakuba Rzeźniczaka. Do tej pory są to jedyne nazwiska, jakie udało się ustalić. ZOBACZ TEŻ: "Królowa przetrwania". DRAMA ALERT. "Jeden wielki fałszywiec". Folwarska wtóruje: G*wna się nie tyka.

