Ósma edycja "Hotelu Paradise" dopiero co wystartowała, a już dostarcza widzom ogrom emocji i przyprawia o ciarki. Wszystko za sprawą intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tym razem uczestnicy zagościli w luksusowej willi w Wietnamie, a reguły gry nieco się różnią. Przypominamy, że w tym sezonie występują mieszane rajskie rozdania, a także nie ma już powrotów uczestników. Format polega na łączeniu się w pary, a następnie wspólnym przetrwaniu, aż do wielkiego finału. Nie da się ukryć, że widzowie mają już pewnych faworytów. Jedną z uczestniczek, która cieszy się największą popularnością, jest Martyna, która musiała opuścić program ze względu na to, że jej wybranka odbiła Jessica. Wówczas doszło do awantury. Wiecie, że w przeszłości prezentowała się zupełnie inaczej? Możecie jej nie poznać.

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Martyna wykreowała sobie odważny wizerunek

Martyna ma 24 lata i pochodzi z Pruszcza Gdańskiego. Kobieta była w kilku poważnych relacjach, niestety każda z nich była bolesna i nie zakończyła się happy endem. Teraz po wielu trudnych doświadczeniach Martyna ma ochotę przeżyć prawdziwą miłość życia. To właśnie dlatego zgłosiła się do programu. Nie da się ukryć, że kobieta na przestrzeni lat przeszła sporą metamorfozę. W randkowym show dała się poznać jako pewna siebie o platynowych włosach, wypełnionych ustach z mocnym makijażem i odważnymi stylizacjami. Uwagę zwracają również nietypowe błyskotki na zębach, łudząco podobne do aparatu ortodontycznego. Martyna prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Przeglądając jej profil, dokopaliśmy się do starych zdjęć. Nie do wiary, jak się zmieniła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Martyna na zdjęciach sprzed lat jest nie do poznania

Z biegiem lat Martyna przeszła ogromną przemianę wizerunkową. Na pierwszy rzut padają włosy. Niegdyś miały one kolor ciemnego blondu, były jednie lekko rozjaśnione na końcówkach. Oprócz tego kobieta miała zdecydowanie mniejsze usta, co może oznaczać, że poddawała się zabiegom medycyny estetycznej w tej okolicy twarzy. Warto zauważyć, że na dawnych ujęciach Martyna nie ma aż tak wyrazistego makijażu i wygląda na o wiele naturalniejszą. Warto też podkreślić, że wraz z udziałem w programie profil Martyny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestniczka hitu TVN prowadzi dwa konta. Jedno poświęcone jest udziałowi w programie, a drugie zawiera inne momenty z jej życia.