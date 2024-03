Katarzyna Skrzynecka jeszcze do niedawna była jurorką w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Z formatem związana była od samego początku, czyli 2014 roku, kiedy program zadebiutował na antenie Polsatu. Nagła decyzja o zwolnieniu aktorki wywołała istną burzę. Odpowiedzialny za ten niespodziewany ruch był dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak. Pod presją widzów postanowił przywrócić Skrzyneczką do show. Tym razem jako uczestniczki. Właśnie w takiej roli urzekła jurorów w pierwszym sezonie. Co ciekawe Katarzyna Skrzynecka ma bogatą historię związaną także z innym programem Polsatu. Pamiętacie ją z "Tańca z gwiazdami", kiedy program emitowano jeszcze na antenie TVN?

Katarzyna Skrzynecka wystąpiła w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie szalała z Marcinem Hakielem

Katarzyna Skrzynecka przygodę w "Tańcu z gwiazdami" zaczęła w 2005 roku. Aktorka wystąpiła w pierwszej edycji show, a na parkiecie partnerował jej Marcin Hakiel. Tancerzowi ostatnio zebrało się na wspominki i opublikował w sieci nagranie z programu sprzed prawie 20 lat. Aktorka była bardzo wzruszona i w komentarzu opublikowała dość obszerny wpis i wróciła wspomnieniami do tych wyjątkowych chwil. "Wow, Marcinie kochany. Ależ mi sprawiłeś fantastyczną niespodziankę i radość przypomnieniem tej kapitalnej tanecznej przygody. Ileż my mieliśmy radości z tego tańca, ileż fantastycznej energii. Aż łzy mi się serdeczne zakręciły w oczach, gdy to obejrzałam. To były chyba pierwsze "historyczne" cztery "dziesiątki" w historii tego programu. 'Taniec z gwiazdami' był spełnieniem marzeń mojego dzieciństwa o nauce tańca towarzyskiego, a nauka pod twoją opieką - wielką satysfakcją, pasją i radością" - napisała wzruszona Skrzynecka. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie na dole strony.

Katarzyna Skrzynecka w "Tańcu z gwiazdami" awansowała. Przez 11 edycji prowadziła show

Po udziale w "Tańcu z gwiazdami" Katarzyna Skrzynecka awansowała i została prowadzącą programu, zastępując na stanowisku Magdę Mołek. Od jesieni 2005 roku współpracowała przy realizacji aż 11 edycji. Przez cztery sezony prowadziła "Taniec z gwiazdami" wraz z Hubertem Urbańskim, a przy kolejnych partnerował jej Piotr Gąsowski. Praca Katarzyny Skrzyneckiej w programie została także doceniona przez publiczność. W 2005 i 2006 roku nominowano ją do Telekamery w kategorii "rozrywka". Jak aktorka wyglądała za czasów prowadzenia show? Archiwalny odcinek "Tańca z gwiazdami" znajdziecie na dole strony. Co ciekawe, Katarzyna Skrzynecka także została zwolniona z programu. W 2010 roku w krótkim oświadczeniu podziękowano jej za współpracę.

Nagle z dnia na dzień, tydzień czy niecały tydzień przed rozpoczęciem nowej edycji programu, po wszystkich omówieniach, ustaleniach terminów, przygotowaniach, dostałam po prostu krótką wiadomość z produkcji, że niestety już nie będzie mnie w programie, będzie ktoś nowy - wspominała w rozmowie z Magdą Mołek.

Z Piotrem Gąsowskim Katarzynę Skrzynecką od lat łączy serdeczna przyjaźń. Podczas współpracy na planie tanecznego show duet bardzo się zżył. Nic więc dziwnego, że kiedy Edward Miszczak podjął decyzję o zwolnieniu Skrzyneckiej z programu "Twoja twarz brzmi znajomo", aktor w akcie solidarności także postanowił odejść. Miszczak posypał głowę popiołem i Gąsowski także wrócił w 20. edycji show. Tym razem w roli jurora. Oglądacie nowy sezon "Twoja twarz brzmi znajomo"?

