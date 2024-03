Zagrał księdza w '1670', fani go pokochali. Czy jest w związku? Już wszystko jasne

"1670" to produkcja, która podbiła Netfliksa. Serial tak spodobał się widzom, że ci domagali się drugiego sezonu. Jak już wiemy, produkcja posłuchała ich głosów i zobaczymy kolejne odcinki ukazujące losy mieszkańców Adamczychy. Szczególną sympatię zyskał ksiądz Jakub, którego zagrał Michał Sikorski. Jego popularność postanowił wykorzystać Kuba Wojewódzki i zaprosił go do drugiego odcinka nowego sezonu swojego show. Czego się dowiedzieliśmy?

Michał Sikorski o życiu prywatnym

Michał Sikorski urodził się w 1995 roku. Choć pojawia się w wielu produkcjach, to rozgłos bez wątpienia przyniosła mu rola księdza Jakuba. Już wiadomo, że będzie też w kontynuacji. Pokochały go zarówno fanki, jak i fani. W programie Wojewódzkiego nie chciał mówić za bardzo o życiu prywatnym, ale zdradził, że podczas nagrywania odcinków serialu przeżył rozstanie. Szybko wszedł w nowy związek i jak przyznał, nie płakał długo po starej miłości. Następnie tematy zeszły już na karierę aktora i jego... grzywkę. Okazało się, że taka fryzura, która go definiuje, powstała przypadkiem. Michał Sikorski zaczął zdjęcia do serialu niedługo po tym, jak zagrał w filmie "Freestyle", gdzie był ogolony na łyso i miał zakola. Osoby z produkcji postanowiły, że nie będą kombinować z doczepami, dlatego uznali, że będą czekać, na ile włosy będą mu odrastać. Aktor nie ukrywa, że jest zaskoczony rozpoznawalnością, jaką przyniósł mu serial "1670". Kilka razy grał w innych produkcjach i później wyglądać inaczej, przez co go nie poznawano. Dowiedzieliśmy się także innej ciekawostki o aktorze - jego ulubionym zajęciem są spacery. - Lubię chodzić. (...) Lubię być sam ze sobą, pomyśleć, nie bodźcować się - tłumaczył. Zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marianna Schreiber o rozwodzie

W programie pojawiła się także Marianna Schreiber. Celebrytka przechodzi trudny czas w życiu. O rozwodzie z mężem dowiedziała się z mediów. Przyznała, jak przeszła dzień, kiedy wywiad Łukasza Schreibera wywołał zamieszanie. Nie ukrywała, że czuła, jakby kończyło się jej życie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Marianna Schreiber: "Czuję się przegrywem". Ujawniła kulisy dnia, kiedy dowiedziała się z mediów o rozwodzie.