Reporterzy "Uwagi!" postanowili nakręcić materiał o śmierci siedmiomiesięcznego Wojtusia, który zginął od ciosów w głowę, które najprawdopodobniej zadano mu ręką lub ciężkim przedmiotem. Zarzut zabójstwa dziecka postawiono 26-letniemu konkubentowi matki. Rodzina od dawna była nadzorowana przez różne instytucje. Osoby z otoczenia rodziny opowiadają o patologicznych zachowaniach, o których miała wiedzieć opieka społeczna i policja. Ekipa "Uwagi!" postanowiła poruszyć sprawę śmierci malucha i udała się do Świebodzina. Na miejscu zostali zaatakowani.

Reporterzy z TVN napadnięci. Wszystko się nagrało

Gdy ekipa programu zjawiła się w domu, w którym mieszka rodzina (choć trudno to tak nazwać) zamordowanego Wojtusia, napotkała grupę mężczyzn. Ci rzucili się na dziennikarzy, krzycząc, że to "teren prywatny". Następnie rozległy się wulgarne okrzyki: "Wypi***alać stąd", po czym możemy zobaczyć, że agresywny mężczyzna zaczął kopać samochód i rzucił się na niego. "R******ę ci auto. Wyrwę ci drzwi" - groził przy tym. Ekipa próbowała uspokoić sytuację, zapewniając, że już wyjeżdżają. Padały także prośby o to, żeby wandal się uspokoił, ale doszło do szarpaniny. Z reportażu, który miał emisję na antenie TVN 11 marca, dowiedzieliśmy się, że ekipa wezwała na miejsce policję.

Śmierć Wojtusia ze Świebodzina

Tragedia siedmiomiesięcznego Wojtusia ze Świebodzina wstrząsnęła całą Polską. W czwartek 7 marca babcia odkryła, że chłopiec nie daje oznak życia. To ona wezwała pomoc, ale nic nie dało się już zrobić. Jego matka dzień wcześniej została zatrzymana za kradzież, wypuszczono ją kilka godzin po śmierci syna. Ekipa "Uwagi!" chciała z nią porozmawiać i to właśnie wtedy doszło do napadu na nich w Świebodzinie. "Podczas realizacji reportażu ze Świebodzina, ekipa 'Uwagi!' została zaatakowana przez grupę mężczyzn, przebywających w domu, w którym zginął siedmiomiesięczny chłopiec. Zobaczcie nagranie z tego zdarzenia" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Facebooku, przy którym umieszczono wideo. Możecie zobaczyć je poniżej.