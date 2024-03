"W11 - Wydział Śledczy" to popularny serial paradokumentalny, w którym widzowie mogli oglądać pracę policjantów w jednej z krakowskich komend. Był emitowany na antenie TVN przez dziesięć lat. W serialu występowały trzy pary mundurowych. Ostatnią z nich tworzyli starszy aspirant Sebastian Wątroba i nadkomisarz Joanna Czechowska, która po pewnym czasie odeszła z produkcji. Nie wyjawiła jednak, co było tego powodem. Co dziś robi Joanna Czechowska i jak wygląda? Zajrzeliśmy na jej profil na Instagramie. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"W11". Joanna Czechowska jest aktywna w mediach społecznościowych. Czym się zajmuje?

Joanna Czechowska zaczęła pracować w policji w 1991 roku. Później dołączyła do ekipy "W11". Występowała także gościnnie w serialu "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Mimo sympatii widzów Joanna Czechowska postanowiła zakończyć karierę telewizyjną. Ostatni raz pojawiła się w 1331. odcinku "W11". Po odejściu z serialu zaczęła prowadzić szkolenia ds. walki z przemocą i dopalaczami. Prywatnie Joanna Czechowska ma jedną córkę, Patrycję, która przyszła na świat w 2010 roku. Obecnie fani mogą podglądać, co słychać u gwiazdy "W11", obserwując jej profil na Instagramie. To właśnie na tej platformie Joanna Czechowska wrzuca zdjęcia ze swojego życia prywatnego. Często publikuje kadry zrobione na siłowni. Na jej profilu nie brakuje także zdjęć ze zwierzętami. Na ostatniej fotografii zamieszczonej w walentynki zapozowała ze swoim psem. Trzeba przyznać, że Joanna Czechowska prawie nic się zmieniła i wygląda tak, jakby czas się dla niej zatrzymał. Też tak sądzicie?

Jakiś czas temu Sebastian Wątroba, który występował w duecie z Joanną Czechowską, opowiedział o pracy na planie serialu "W11". Jego zdaniem atmosfera nie była dobra i miał być źle traktowany. - Uwagi dotyczące mojej gry aktorskiej nie były merytoryczne, nie była to chęć poprawy czegoś, tylko polegały na ubliżeniu mi - mówił w wywiadzie dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Pamiętacie Sebastiana Wątrobę z "W11-Wydział Śledczy"? Na policyjnej emeryturze nie próżnuje. Chwali się nowymi rolami

Joanna Czechowska i Sebastian Wątroba Fot. KAPiF.pl