12 marca to kolejna data, która zapisze się na kartach historii polskich "Milionerów". Literat i poeta z Warszawy Mateusz Żaboklicki przeszedł przez teleturniej jak burza i otrzymał od Huberta Urbańskiego upragniony czek na milion złotych. Uczestnik mógł pochwalić się naprawdę imponującą wiedzą, a w dodatku jest chyba najbardziej stoickim graczem, który kiedykolwiek zaszedł w programie tak daleko.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Piróg przeszedłby do TVP?

"Milionerzy". Padła główna wygrana. Uczestnik zareagował nad wyraz spokojnie

Wtorkowy odcinek "Milionerów" Mateusz Żaboklicki rozpoczął od gry o milion złotych. Wrażenie robi fakt, że do tego etapu gry miał do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela oraz zamianę pytania. Szybko okazało się jednak, że żadne z nich nie było mu potrzebne. Pytanie, które usłyszał, brzmiało: "Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy", a propozycjami odpowiedzi były: A. gadów, B. płazów, C. ptaków, D. owadów. Uczestnik od razu wydedukował, że poprawna powinna być odpowiedź D. Z racji tego, że nie miał już nic do stracenia, postanowił skorzystać z telefonu do przyjaciela. Jego znajomy nie był pewien, ale zasugerował odpowiedź C. Gracz postanowił mimo wszystko zaufać własnej intuicji i bez długiego namysłu zaznaczył odpowiedź D. owadów, która okazała się poprawna.

Padła główna wygrana w 'Milionerach' Padła główna wygrana w 'Milionerach', TVN

Na Mateusza spadł deszcz złotego konfetti, a Hubert Urbański z dumą pogratulował mu wspaniałej gry. Choć w takiej sytuacji trudno byłoby opanować emocje, uczestnik, w odróżnieniu od innych osób, które wcześniej były na jego miejscu, zareagował... nadspodziewanie spokojnie. Lekko się uśmiechnął, podziękował prowadzącemu, ściskając mu dłoń i z czekiem wyszedł ze studia. Musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem tak ogromnego opanowania, które zresztą zapewne pomogło mu dojść tak daleko.

"Milionerzy". To szósta główna wygrana w polskiej edycji programu

Mateusz Żaboklicki jest szóstą osobą w Polsce, która wyszła ze studia "Milionerów" z czekiem na milion złotych. Główna wygrana pierwszy raz padła w 2010 roku za sprawą Krzysztofa Wójcika. Na kolejny milion trzeba było poczekać aż osiem lat - wtedy zdobyła go Maria Romanek. Rok później na wszystkie pytania prawidłowo odpowiedziała Katarzyna Kant-Wysocka, a w 2021 roku udało się to Jackowi Iwaszko. Ostatni milion w 2022 roku wpadł w ręce Tomasza Orzechowskiego.