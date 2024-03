Literat, poeta i dramatopisarz - tak właśnie przedstawił uczestnika Hubert Urbański w 703. odcinku "Milionerów". Mateusz Żaboklicki z Warszawy po raz kolejny usiadł naprzeciwko prowadzącego. Uczestnik ruszył od razu z kopyta, gdyż kontynuował grę z poprzedniego odcinka, w którym wygrał już pół miliona złotych. Zatem odcinek zaczął się emocjonująco - od razu od pytania za milion. Jak potoczyła się rozgrywka?

"Milionerzy". Uczestnik odpowiedział na pytanie za milion. Jak mu poszło?

W poprzednim odcinku pan Mateusz bez problemu odpowiedział na 11 pytanie w grze, które dotyczyło połączeń kolejowych w różnych państwach świata. Co zaskakujące, do ostatniego - pytania za milion złotych - przystąpił z aż dwoma kołami ratunkowymi, więc nie musiał stresować się na zapas. - Już został bohaterem naszego programu, choć właściwie jeszcze nie zaczęliśmy dzisiejszej gry. Ale poprzednio napisałeś już tyle rozdziałów, że kto cię widział, to cię zapamiętał - powiedział na wstępie Hubert Urbański, po czym przeczytał, to, na co wszyscy widzowie czekali:

Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy:

A: gadów

B: płazów

C: ptaków

D: owadów

Uczestnik szybko doszedł do wniosku, że z całego zestawienia jedynie owady mają sześć kończyn. Natomiast podszedł do pytania podejrzliwie. - Myślę, w jaki sposób to pytanie mogłoby być podchwytliwe, a którego nie widzę. A jeśli nie jest, to wiem - powiedział. Mimo to wykorzystał telefon do przyjaciela, który jednak niewiele pomógł. Co zaskakujące, uczestnik nie sięgnął po zamianę pytania. Obstawił odpowiedź D, co okazało się prawidłowym wariantem. Mateusz Żaboklicki wygrał milion złotych, zasilając grono milionerów z programu. Spodziewaliście się, że pytanie będzie dla niego tak proste?

'Milionerzy'. W 703. odcinku padło pytanie za milion

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

Okazuje się, że nowa edycja "Milionerów" już zaskoczyła widzów. Pytanie za 500 tys. zł padło nie raz, a dwa. W jednym z poprzednich odcinków uczestnik musiał dokończyć piosenkę. Niestety tym razem nie udało się sięgnąć po pół miliona. W innym uczestniczka zaryzykowała w pytaniu o fotorewolwer, idąc na całość. Tu strategia także się nie opłaciła. A wy poradzilibyście sobie w tych pytaniach?