Klaudia znana jest widzom z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka jest żywym dowodem na to, że w telewizji można znaleźć miłość. Na planie poznała bowiem Valentyna, z którym zdecydowała się stworzyć związek. Był to strzał w dziesiątkę, bowiem zakochani do dziś czarują widzów wspólnymi, romantycznymi kadrami. Podobnym - choć o zupełnie innym temperamencie - programem matrymonialnym jest "Love Island". Klaudia postanowiła obejrzeć jeden z odcinków show i wrzucić krótki komentarz na Instagram.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" obejrzała "Love Island". "Zwątpiłam"

Klaudia po obejrzeniu odcinka nowej edycji "Love Island" wskazała, że jej faworytką może być Zuza. "Póki co, Zuza bardzo fajna, naturalna dziewczyna" - czytamy w jej relacji. Chwilę później opublikowała nagranie całujących się w trójkę uczestników. Tu jej wrażenie były nieco mniej pozytywne... "Zwątpiłam" - oceniła partnerka Valentyna. Przypominamy, że nowy sezon "Love Island" ruszył w najlepsze. Choć ledwo się rozpoczął, to za nami są już nawet pierwsze dramy między uczestnikami. Więcej zdjęć Klaudii z "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Klaudia zgromadziła na swoim instagramowym profilu niemałą sumkę ponad 100 tysięcy obserwujących. Uczestniczka dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" cały czas jest w kontakcie z fanami programu. Jakiś czas temu ukochana Valentyna podzieliła się z nimi zaskakującą ciekawostką na swój temat. Okazuje się, że rolniczka wcale nie ma na imię Klaudia. "Bardzo dużo pytań o to, czy naprawdę mam na imię Wiesława. Tak, dokładnie Wiesława Klaudia. I nie, nie myślałam nad zmianą, imię mam po kochanym tatusiu" - wyjawiła. Uczestniczka hitu TVP przyznała także, że choć kiedyś nie lubiła swojego pierwszego imienia, z czasem jednak udało jej się je zaakceptować. Mimo tego partnerka Valentyna woli posługiwać się swoim drugim imieniem. Śledzicie losy Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony"?

