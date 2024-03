Kornelia i Marek postanowili wziąć udział w eksperymencie i zostali małżeństwem w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zakochani od razu złapali wspólny język, co podobało się widzom. Wiele osób twierdziło, że jako jedni z nielicznych mają szansę na kontynuowanie małżeństwa po programie. Jak widać, nie mylili się. Ostatnio minął rok od ślubu Kornelii i Marka. Uczestnik programu opublikował z tej okazji długi wpis. Nie szczędził miłych słów w kierunku swojej żony. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek to prawdziwy romantyk. "Dziękuję za każdy uśmiech, za każdą chwilę"

Chociaż telewizyjna kariera Kornelii i Marka już dawno się skończyła, to uczestnicy dziewiątej odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prężnie działają w mediach społecznościowych. Ostatnio mężczyzna opublikował na swoim profilu na Instagramie wpis z okazji pierwszej rocznicy ślubu. Podkreślił, jak bardzo jest wdzięczny za chwile spędzane z ukochaną. "Przeżyliśmy już cały rok jako mąż i żona, ale to dopiero początek naszej niesamowitej przygody. Patrząc w twoje oczy, widzę cały świat i wiem, że jestem w najlepszym miejscu na ziemi" - zaczął. Kolejna część obszernego wpisu Marka to niezaprzeczalny dowód na to, że jest on ogromnym romantykiem. Sami zobaczcie. "Dziękuję za każdy uśmiech, za każdą chwilę, za twój niezmienny uścisk. Dziś patrzymy w przeszłość z uśmiechem i w przyszłość z nadzieją, a przed nami całe życie pełne przygód i miłości. Niech ta pierwsza rocznica ślubu będzie tylko początkiem naszej nieskończonej historii miłości" - czytamy. Na końcu wpisu nie mogło zabraknąć także deklaracji uczuć ze strony Marka. "Kocham cię z całego serca moja gwiazdeczko" - skwitował.

Kornelia i Marek 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Fot. 'Ślub od pierwszego wejrzenia' / screenshot

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci zachwyceni wpisem Marka. "Piękne słowa"

Pod postem Marka pojawiło się dużo komentarzy od zachwyconych internautów, którzy pospieszyli z życzeniami. "Piękne słowa", "Kochajcie się i szanujcie się do końca świata", "Wszystkiego, co najlepsze na kolejne wspólne lata, dużo miłości oraz realizacji wspólnych planów i marzeń", "Pięknie, dbajcie o tę miłość i o siebie" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Panna młoda rozczarowana wyglądem przyszłego męża. Smutna reakcja