W marcu ruszyła najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami". Za nami dwa odcinki lubianego show. Format wrócił w odmienionej formule. Nowe jury tworzą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Jan Wygoda. Na parkiecie nie brakuje największych osobistości z polskiego show-biznesu. W programie możemy oglądać m.in. Maffashion, Macieja Musiała oraz Roksanę Węgiel. Nie zabrakło także gwiazdy serialu "Gliniarze", Aleksa Mackiewicza. Ostatnio aktor musiał zmierzyć się z komentarzami internautów. Zarzucali mu, że ma doświadczenie w tańcu. Odpowiedział.

"Taniec z gwiazdami". Aleks Mackiewicz dementuje plotki. "To nie ja"

Internauci zaczęli doszukiwać się w sieci informacji na temat Aleksa Mackiewicza. Dotarli m.in. do strony Dancesportinfo.net [bazie tancerzy tańca towarzyskiego - przyp. red.], na której można znaleźć konto Aleksandra Mackiewicza. Miał on m.in. reprezentować Niemcy w parze z Sonią Rank i występować w profesjonalnych turniejach tanecznych, zdobywając coraz wyższe rangi. Na tej stronie nie ma jednak żadnych fotografii potwierdzających tożsamość osoby, do której należy profil. Kolejnym dowodem internautów na doświadczenie Mackiewicza ma być wpis na facebookowym profilu "Fashion TV Polska", na którym widnieje informacja o tym, że jest "byłym tancerzem tańców towarzyskich". Internauci wyrażali swoje niezadowolenie w komentarzach. "Szkoda, że zawodowy tancerz, tańczący kiedyś w turniejach tańca towarzyskiego, udaje amatora", "Ciężko oceniać profesjonalistę tańca towarzyskiego" - pisali na Instagramie.

Mackiewicz postanowił zareagować i sprostować informacje, które pojawiają się w sieci. Odpowiadał na komentarze internautów. "Jest to dla mnie komplement, że jestem kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec. No, ale to nie ja" - pisał na swoim profilu na Instagramie. Udzielił także wywiadu Pudelkowi. - Jest facet, mistrz z Niemiec, który nazywa się Aleksander Mackiewicz. Już poprosiłem produkcję o kontakt z tym panem i jego klubem tanecznym, żeby to wyjaśnić. Nie byłem, nie jestem i nie będę zawodowym tancerzem - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Screen ze strony Dancesportinfo.net Fot. Dancesportinfo.net / screenshot

"Taniec z gwiazdami". Aleks Mackiewicz o agencji aktorskiej. Do sekcji talentów wpisał taniec. "Wypełniało się formularze"

Portal Plejada podaje, że na stronie jednej z agencji aktorskich przez kilka lat widniała informacja o zdolnościach Aleksa Mackiewicza. Miały być to m.in. taniec jazzowy oraz tańce latynoamerykańskie i standardowe. Obecnie te treści nie są już widoczne. Aleks Mackiewicz także zabrał głos w tej kwestii. - Co do informacji o umiejętnościach, to zapisując się do agencji aktorskich, wypełniało się formularze i tam zaznaczało wszystko, co mogłoby się zaprezentować dla potencjalnego reżysera na castingu. Tak więc umiejętności tańca, szermierki, nawet jazdy konno podawałem, bo to zawsze jakieś uatrakcyjnienie - mówił dla Pudelka.