Niedawno wystartował nowy, dziewiąty sezon "Love Island. Wyspy miłości". Uczestnicy znowu wylądowali w pięknej hiszpańskiej willi. Z dnia na dzień sytuacja na Wyspie zaczyna się rozkręcać i widzowie mają swoich pierwszych faworytów i antypatie. Emocji podczas emisji programu nie brakuje, bo do mieszkańców willi ciągle dołączają nowe osoby. Jednym z uczestników, który wyjątkowo podpadł widzom, jest Daniel. Zarzucają mu nieszczerość i manipulacje. Nie spodobało im się, jak potraktował Oliwię, z którą jest w parze. W mediach społecznościowych programu wrze. Wygląda na to, że uczestniczka właśnie wyplątała się z tego toksycznego układu.

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

"Love Island". Daniel mocno podpadł widzom. "Nie trawię typa. Pokerowa twarz, zero emocji"

Daniel i Oliwia tworzą na "Love Island" parę już od początku programu. Uczestnik stwierdził, że w ich relacji brakuje ognia. Podczas jednej z zabaw przyznał, że fizycznie pociąga go inna dziewczyna z Wyspy, co zszokowało Oliwię. Mimo że otwarcie przyznał, że kręci go Emi, to właśnie z Oliwią chce dalej budować relację. Przynajmniej taką wersję przedstawił uczestniczce, bo w rozmowie z Emi miał ochotę... ją pocałować. Mało tego - Daniel zasugerował Emi, że jej partner porzuci ją przy najbliższej okazji. Daniel lawiruje jak może, aby zbliżyć się do Emilii, a Oliwii robi tylko złudne nadzieje. Trudno się dziwić, że widzowie nie zostawili ma nim suchej nitki. "Nie trawię typa. Pokerowa twarz, zero emocji i jakiejkolwiek charyzmy", "Daniel podobno przyszedł po miłość do programu. Ale Oliwia nie jest fajna, bo bardziej przypomina "materiał na żonę". Za to Emi jest super, bo bardziej w typie "kochanki". Czegoś tu nie rozumiem. Daniel to niech wraca do domu i odpala aplikację randkową", "Ten Daniel dramat gość, jak można mówić partnerce, że pociąga go tylko inna?" - czytamy w komentarzach. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Love Island". Oliwia znalazła już innego kandydata na idealnego partnera? "Czułam, że się uspokajam"

Wygląda na to, że Oliwia ma już dość akcji Daniela. Kobieta powoli odsuwa się od swojego obecnego partnera. W programie "Love Island" znalazła pocieszenie w ramionach Bartka. Wyznała, że bohater randkowego show bardzo jej pomógł. - Mnie się podoba bardzo to, że jesteś szczery. Mam nadzieję, że naprawdę jesteś szczery, nie wydaje mi się, żebyś nie był. (...) Jak przytuliłam się do niego, to czułam, że się uspokajam. Urzekł mnie tym dzisiaj - wyznała bez wahania. Myślicie, że do siebie pasują?ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon rozpływa się nad ukochanym. "Najlepszy ziomek i kochanek". Pokazała prywatne zdjęcia