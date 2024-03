"M jak miłość" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Serial pojawia się na antenie TVP 2 od ponad dwóch dekad i nieustannie przyciąga rzeszę widzów przed telewizory. Ci z wielkim zaciekawieniem śledzą dalsze losy rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszy się wątek Bartka (Arkadiusz Smoleński) i Doroty (Iwona Rejzner). Czyżby między tą dwójką miało narodzić się płomienne uczucie? Wiele na to wskazuje, a produkcja właśnie postanowiła podsycić te spekulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek nadaje z planu "M jak miłość". Tak odniosła się do plotek o konflikcie z Anną Muchą

"M jak miłość". Produkcja szykuje nową parę? Internauci mają już wyrobione zdanie. "Iskrzy!"

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu pojawił się nowy post. Na zdjęciu możemy zobaczyć właśnie Bartka i Dorotę, którzy głęboko patrzą sobie w oczy. "Jak czujecie tę relację? Jest szczera / nieszczera? Bezpieczna / niebezpieczna? Biznesowa, a może właśnie wcale nie? Bez wątpienia to bardzo ciekawy i głęboki wątek, do którego śledzenia (i przemyśleń) serdecznie was zachęcamy" - napisano pod postem. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. Ci w mig chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Jak się okazuje, większość jest zdecydowanie na tak i daje zielone światło dla tej relacji. "Iskrzy!" - napisała jedna z internautek. "Czuję to" - dodała kolejna. "Szczera i prawdziwa, nawet na zdjęciu czuć chemię. Awww, jak oni na siebie patrzą!" - stwierdziła następna. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tego typu opiniami. "Znając ten serial, to jak już oni będą razem, to wkroczy Ula i będzie chciała być z Bartkiem znowu" - rzuciła jedna z internautek. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Bartek i Dorota nawiązali znajomość w nietypowych okolicznościach

Przypominamy, że Bartek poznał Dorotę przypadkowo, wykonując dla niej pracę w ogrodzie. Kobieta złożyła ogrodnikowi pewną propozycję materialną, na którą ten chętnie przystał. Od tamtej pory para wspólnie wybiera się na branżowe eventy, a mężczyzna udaje partnera zamożnej kobiety. Przez taki obrót spraw oboje spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, przez co faktycznie pojawiła się między nimi swego rodzaju chemia. Być może za jakiś czas narodzi się między nimi prawdziwe uczucie. A wy co o tym sądzicie? Warto zwrócić uwagę też na to, że Bartek zgodził się na propozycję Doroty, ze względu na sowite wynagrodzenie, dzięki któremu może opłacić adwokata na sprawę sądową z Ulą (Iga Kreftt), która obecnie przebywa w Australii, razem z bratanicą Bartka, Kalinką. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdor "M jak miłość" napisał książkę. Opowiedział o kolegach, którym płacono za "towarzystwo".