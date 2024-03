Program "Dzień dobry TVN" cieszy się dużą popularnością. Za każdym razem format jest nadawany na żywo. Nie da się ukryć, że ryzyko wystąpienia wpadek jest wyjątkowo wysokie. Prowadzący już wielokrotnie zdążyli się o tym przekonać. Czasem wystarczy chwila, aby pomylić się i popełnić niewielki błąd. Ostatnio przekonał się o tym Krzysztof Skórzyński. W trakcie Dnia Mężczyzn pokusił się o nietypowy komentarz w stronę Pauliny Krupińskiej.

"Dzień dobry TVN". Krzysztof Skórzyński zaliczył wpadkę

Paulina Krupińska i Krzysztof Skórzyński dyskutowali na temat odkładania pieniędzy. Prowadząca "Dzień dobry TVN" zauważyła, że oboje urodzili się w latach osiemdziesiątych. Niczego nieświadoma rozpoczęła wątek. - Pamiętasz Krzysiu takie hasło: "Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci"? No, właśnie. Dlatego my z lat osiemdziesiątych... - mówiła bez wahania. Skórzyński jej przerwał. Nie krył zaskoczenia wiekiem Krupińskiej, co ostentacyjnie podkreślił.

Nie? Siedemdziesiątych? Ja jestem osiemdziesiątych. Ty też? Nie no, dobrze. Myślałem, że jesteś młodsza...

- powiedział Krzysztof Skórzyński do Pauliny Krupińskiej. Chwilę później próbował wybrnąć z sytuacji, komplementując współprowadzącą. Podkreślał, że młodo wygląda, jak na swój wiek. Na szczęście, prezenterka TVN-u nie była urażona. - Nie ma to jak zrobić faux-pas, ale szybko się poprawiłeś - dodała z uśmiechem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Dzień dobry TVN". To nie pierwsza taka wpadka w programie. Kiedyś zdarzyła się w przypadku Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej

Tego typu wpadki często zdarzają się w telewizji na żywo. Czasem prowadzący nie mają na nie wpływu, jak w przypadku problemów technicznych. Niedogodności wystąpiły przy wywiadzie z Anną Czartoryską-Niemczycką. Celebrytka próbowała połączyć się online z prowadzącymi. Niestety, technologia na to nie pozwoliła. - Niestety, strasznie mi przerywa i bardzo kiepsko was słyszę. Jestem bardzo daleko, więc chyba to połączenie jest... - mówiła aktorka. Sytuację podsumował Krzysztof Skórzyński. - Wiemy, że Ania jest bardzo, bardzo daleko, ta technologia nie jest jeszcze doskonała, ale to ciepło naszego serca, które wysyłamy Ani po kablu, albo falami radiowymi dopłynie - stwierdził.

