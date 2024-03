Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się już jakiś czas temu i dostarczyła widzom niezapomnianych emocji. W tej odsłonie show wystąpiła Sara, która była kandydatką Artura. Wiele osób myślało, że uczucie między tą dwójką jest prawdziwe, dlatego finałowy odcinek programu okazał się zaskakujący. Artur oświadczył, że nie czuł się swobodnie w relacji i nie ma zamiaru dłużej się męczyć. Sara bardzo przeżywała rozstanie, ale mogła liczyć na wsparcie internautów, którzy stale śledzą jej losy. Ostatnio uczestniczka świętowała 24. urodziny, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Syn nie może odwiedzić Marty Paszkin w szpitalu

"Rolnik szuka żony". Sara opublikowała urodzinowy post. "Życzę sobie prawdziwej, szczerej miłości"

Chociaż telewizyjna przygoda Sary dobiegła końca, to uczestniczka dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie zwalnia tempa i prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio dodała na swój profil na Instagramie film z okazji 24. urodzin. Sara zapozowała na tle dmuchanych balonów i z uśmiechem rozsypywała kolorowe konfetti. Uczestniczka opatrzyła filmik długim opisem, w którym nie zabrakło refleksji na temat jej życia. "Czego sobie życzę? Przede wszystkim jeszcze więcej odwagi i wiary w siebie. Wytrwałości i siły do działań, aby stawać się coraz lepszą wersją siebie" - zaczęła. Później Sara nawiązała do miłości. Chciałaby odnaleźć drugą połówkę. "Życzę sobie prawdziwej, szczerej miłości, żeby kochać, być docenianą i kochaną, tak po prostu". We wpisie urodzinowym Sary nie zabrakło także wzmianki o bolesnych chwilach. "Przez ostatni rok wydarzyło się naprawdę wiele, dużo dobrych, ale także trudnych momentów" - pisała. Myślicie, że miała na myśli Artura i duży zawód miłosny, jaki przeżyła w programie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Tak Sara spędzała walentynki. "Zabieram siebie na randkę"

Niedawno Sara dodała na InstaStories filmik, w którym opowiadała o tym, jak spędza walentynki. - Ja dzisiaj zabieram siebie na randkę. Nie wiem jeszcze gdzie, ale postanowiłam sobie, że wszyscy dzisiaj zabierają się na randki, to ja siebie też zabiorę na randkę - powiedziała Sara. Zaapelowała także do swoich obserwatorów, aby kochali siebie. - Niech ten dzień będzie dla was cudowny - skwitowała na nagraniu.

Sara i Artur w programie 'Rolnik szuka żony' Fot. 'Rolnik szuka żony' / kadr z programu