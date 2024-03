Waldemar wziął udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie okrzyknęli rolnika jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Podpadł im już na początku programu, kiedy okazało się, że utrzymuje relacje z kobietą spoza matrymonialnego show TVP1. Waldemar pod naciskami produkcji zerwał z nią wszelkie kontakty. W programie ostatecznie związał się z Ewą. Podczas finału okazało się jednak, że nie są już razem i rolnik spotyka się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Od tamtej pory para planuje wspólną przyszłość i chętnie opowiada o swoim związku w sieci. Niedawno pojawiły się podejrzenia, że ta relacja także należy już do przeszłości. Waldemar podsumował te spekulacje zdjęciem z ukochaną, które opublikował w sieci.

"Rolnik szuka żony". Waldemar ucisza plotki. Opublikował romantyczne zdjęcie z Dorotą

Pod koniec stycznia Dorota z programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie relację, która mocno zaniepokoiła jej fanów. Na nagraniu, które udostępniła na InstaStories, słychać fragment nagrania, w którym autor mówi, czego kobiety oczekują od mężczyzn. Padło też kilka słów o konsekwencjach, jeśli tego nie dostaną. - Czego kobiety oczekują od mężów? Być wysłuchaną. Drodzy panowie - dla kobiety najważniejszym facetem jest ten, który ją słucha. Uważajcie, bo może zacząć ją słuchać dyrektor w pracy, listonosz albo hydraulik - słyszymy w relacji. To od razu rozpętało gorącą dyskusję i fani zaczęli spekulować, że Dorota rozeszła się z Waldemarem. Ukochana rolnika w żaden sposób nie odniosła się do tych rewelacji, co jeszcze bardziej zaogniło podejrzenia o rozstaniu. Wygląda na to, że sprawę postanowił skomentować Waldemar, który właśnie opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Dorotą. Para wybrała się nad morze i wygląda na to, że nie ma mowy o żadnym kryzysie.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar i Dorota fot. instagram.com/c5waldi_passion_farmer

"Rolnik szuka żony". Fani zachwyceni Dorotą i Waldemarem. "Fajnie widzieć was razem"

W komentarzach pod zdjęciem Waldemara fani rozpływali się nad parą i życzyli im szczęścia. "Pasujecie do siebie i fajnie razem wyglądacie", "Dorotka jest taka śliczna, naturalna. Uroda broni się sama. Nie potrzeba jej tony makijażu. Waldek masz mega fuksa, że masz taką ładną kobietę obok siebie", "Fajnie widzieć was razem" - czytamy. Jak sądzicie, Waldi skutecznie uciął plotki o kryzysie w związku?

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar 'Rolnik szuka żony'. Dorota dodała niepokojącą relację. Internauci spekulują. 'Już się rozeszła z Waldim?' / fot. screen TVP VOD